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İşte düşürülen Rus uçağının iz analizi

Analizde düşürülen uçağın Türk hava sahasını ihlalinin nasıl gerçekleştiği belirtildi

24 Kasım 2015 14:24

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırında düşürülen Rus uçağıyla ile ilgili iz analizi grafiğini yayınladı. Analizde düşürülen uçağın Türk hava sahasını ihlalinin nasıl gerçekleştiği belirtildi.

İşte TSK’dan yapılan açıklama:

24 Kasım 2015 tarihinde saat 09.20 civarında Hatay Yayladağı bölgesinde Türk Hava Sahasını ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir uçak defalarca (beş dakika içerisinde 10 kez) ikaz edilmesine rağmen Türk Hava Sahasını ihlal etmiştir.

Söz konusu uçağa angajman kuralları çerçevesinde 24 Kasım 2015 saat 09.24’te bölgede hava devriye görevinde bulunan iki adet F-16 uçağımız tarafından müdahalede bulunulmuştur.

Bu arada askeri kaynaklar hava sahası ihlaliyle ilgili radar izi analizi haritası paylaştı.

Analizde düşürülen uçağın Türk hava sahasını ihlalinin nasıl gerçekleştiği belirtildi.

 

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