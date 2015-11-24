T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya: Düşürülen uçağımız hava sahası ihlali yapmadı, kanıtlayabiliriz

"Uçak karadan açılan ateşle düşürüldü"

24 Kasım 2015 12:56

Suriye sınırında hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde Türk jetlerinin vurduğu savaş uçağıyla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "hava sahası ihlali yapılmadığını ve bunu kanıtlayabileceklerini" savundu. 

Cihan haber ajansı'ında yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin düşürdüğü Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı. Bakanlık “Uçak okuma bilgisi analizlerine bakıldığında Türk hava sahasının ihlal edilmediği açıkça görülüyor.” ifadeleri kullanıldı.
 

"Bilgilerin analizi şunu kesin olarak ortaya koydu: Türk hava sahası ihlal edilmedi"

 

Bakanlık açıklamasında, "Hmeymim hava üssüne geri dönerken Su-24 savaş uçağı Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında Türk F-16'ları tarafından düşürüldü. Objektif kontrol bağlamında bilgilerin analizi şunu kesin olarak ortaya koydu: Türk hava sahası ihlal edilmedi." denildi. 

Bakanlık, "Görünüşe göre karadan açılan ateş sonucu salı günü Suriye'de bir uçağımız düşürüldü" dedi. Açıklamada, Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediği ve 6000 metre irtifada olduğu iddia edildi.

Rus kaynaklardan, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un bügün Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin iptal olmadığı bilgisi verildi. Ancak ilerleyen saatlerde bazı dış basında söz konusu ziyaretin iptal edildiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, uçağın Su-24 tipi bir Rus uçağı olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı da, Suriye sınırında düşürülen savaş uçağı ile ilgili açıklama yaptı. TSK’dan yapılan açıklamada, Saat 09:20 civarında  Hatay Yayladağı bölgesinde Türk Hava Sahasını ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir uçak beş dakika içerisinde 10 kez ikaz edilmesine rağmen Türk Hava Sahasını ihlal etmiştir. Söz konusu uçağa angajman kuralları çerçevesinde 24 Kasım 2015 saat 09.24’te bölgede hava devriye görevinde bulunan iki adet F-16 uçağımız tarafından müdahalede bulunulmuştur" dendi.

 

ETİKETLER

rusyalavrovtürkiyeziyaretiptal değilhava sahasıihlali

İlgili Haberler

Türkiye, Suriye sınırında Rus uçağı düşürdü!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı

İşte düşürülen Rus uçağının pilotlarının paraşütle atlama anı

İki pilottan birinin Türkmenlerin elinde olduğu belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24