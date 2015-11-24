Rusya: Düşürülen uçağımız hava sahası ihlali yapmadı, kanıtlayabiliriz

Suriye sınırında hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde Türk jetlerinin vurduğu savaş uçağıyla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "hava sahası ihlali yapılmadığını ve bunu kanıtlayabileceklerini" savundu.

Cihan haber ajansı'ında yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin düşürdüğü Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı. Bakanlık “Uçak okuma bilgisi analizlerine bakıldığında Türk hava sahasının ihlal edilmediği açıkça görülüyor.” ifadeleri kullanıldı.



"Bilgilerin analizi şunu kesin olarak ortaya koydu: Türk hava sahası ihlal edilmedi"

Bakanlık açıklamasında, "Hmeymim hava üssüne geri dönerken Su-24 savaş uçağı Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında Türk F-16'ları tarafından düşürüldü. Objektif kontrol bağlamında bilgilerin analizi şunu kesin olarak ortaya koydu: Türk hava sahası ihlal edilmedi." denildi.

Bakanlık, "Görünüşe göre karadan açılan ateş sonucu salı günü Suriye'de bir uçağımız düşürüldü" dedi. Açıklamada, Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediği ve 6000 metre irtifada olduğu iddia edildi.

Rus kaynaklardan, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un bügün Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin iptal olmadığı bilgisi verildi. Ancak ilerleyen saatlerde bazı dış basında söz konusu ziyaretin iptal edildiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, uçağın Su-24 tipi bir Rus uçağı olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı da, Suriye sınırında düşürülen savaş uçağı ile ilgili açıklama yaptı. TSK’dan yapılan açıklamada, Saat 09:20 civarında Hatay Yayladağı bölgesinde Türk Hava Sahasını ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir uçak beş dakika içerisinde 10 kez ikaz edilmesine rağmen Türk Hava Sahasını ihlal etmiştir. Söz konusu uçağa angajman kuralları çerçevesinde 24 Kasım 2015 saat 09.24’te bölgede hava devriye görevinde bulunan iki adet F-16 uçağımız tarafından müdahalede bulunulmuştur" dendi.