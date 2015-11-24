T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte düşürülen Rus uçağının pilotlarının paraşütle atlama anı

İki pilottan birinin Türkmenlerin elinde olduğu belirtildi

24 Kasım 2015 12:55

Türkiye, Suriye sınırında Rusya Ordusu'na ait bir savaş uçağı düşürdü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde Rusya Ordusu'na ait SU24 tipi bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, hava sahası ihlali yapılmadığını savundu. Uçağın düşmesi ve pilotların paraşütle atlama anı kameralara yansıdı.

Bölgedeki Türkmen kaynaklara göre, uçağın Hatay'ın Yayla Dağı ilçesi yakınındaki Yamadi Köyü üzerine kurulu çadırların üzerine düştüğü belirtiliyor. Uçakta bulunan pilotların paraşütle kurtulduğu öğrenildi. İki pilottan birinin Türkmenlerin elinde olduğu belirtildi.

 

 

ETİKETLER

türkiyerusyajetuçakhaber

İlgili Haberler

Türkiye, Suriye sınırında Rus uçağı düşürdü!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı

İşte Türkiye'nin düşürdüğü Su-24 tipi Rus uçağı

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları, geçen sene sınır ihlali yapan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait Mig-23 tipi uçağı vurmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24