İşte düşürülen Rus uçağının pilotlarının paraşütle atlama anı

Türkiye, Suriye sınırında Rusya Ordusu'na ait bir savaş uçağı düşürdü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde Rusya Ordusu'na ait SU24 tipi bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, hava sahası ihlali yapılmadığını savundu. Uçağın düşmesi ve pilotların paraşütle atlama anı kameralara yansıdı.

Bölgedeki Türkmen kaynaklara göre, uçağın Hatay'ın Yayla Dağı ilçesi yakınındaki Yamadi Köyü üzerine kurulu çadırların üzerine düştüğü belirtiliyor. Uçakta bulunan pilotların paraşütle kurtulduğu öğrenildi. İki pilottan birinin Türkmenlerin elinde olduğu belirtildi.