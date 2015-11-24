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İşte Türkiye'nin düşürdüğü Su-24 tipi Rus uçağı

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları, geçen sene sınır ihlali yapan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait Mig-23 tipi uçağı vurmuştu

24 Kasım 2015 12:51

Türk F-16’larının sınır ihlali yapan bir savaş uçağını Suriye sınırındaki Kızıldağ bölgesinde düşürdüğünü açıklanmasının ardından, bu uçağın kime ait olduğu tartışılmaya başlandı. Kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı kaynakları, uçağın Su-24 tipi bir Rus uçağı olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, hava sahası ihlali yapılmadığını savundu. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un bügün Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin iptal olmadığı bilgisi verildi.

Suriye’nin Bayırbucak bölgesinde Suriye ve Rusya savaş uçakları bir süredir Türkmenleri de hedef alan hava saldırıları düzenliyordu. Hatta Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa Türkiye ve koalisyon güçlerine, Türkmen birliklerine acilen uçaksavar göndermeleri çağrısı yapmıştı.

Rusya bölgede daha çok Su-30 ve Su-24 tipi uçaklar kullanıyor. Bu uçaklar, nispeten eski olan Mig-23’lere kıyasla daha gelişmiş teknolojilere sahip.

Sukhoi Su-24, 1970 ve 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin her türlü hava koşulunda görev yapabilen en gelişmiş havadan tecrit ve saldırı uçağıydı. İki koltuklu ve çift motorlu uçak, eski Sovyet cumhuriyetleri hava kuvvetleri envanterlerinde bulunuyor. 

 

Geçen sene MIG-23 vurulmuştu

 

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları, 23 Mart 2014 tarihinde sınır ihlali yapan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait Mig-23 tipi uçağı vurmuştu.

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