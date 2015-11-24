T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rus uçağı düşürüldü, dolar fırladı

2,84 olan dolar/tl kuru, Rus uçağının düşürülmesi haberi sonrasında 2,87'ye ulaştı

24 Kasım 2015 13:04

Suriye sınırında Türk jetleri tarafından Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından dolar/TL yükselişe geçerek 2.87 seviyesini aştı. Piyasalar bugün açıklanacak yeni kabineyi ve PPK özetlerini bekliyor.

Haber öncesinde 2,8460 civarında işlem gören dolar/TL, Türk jetlerinin Suriye sınırında bir Rus uçağını düşürmesinin ardından 2,8791'e kadar yükseldi.

Uçağın düşürülmesine, Borsa İstanbul'da tepki gösterdi. Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 2'yi aştı.

Türkiye'nin Suriye sınırı yakınlarında, Hatay'ın Yayla Dağı ilçesi yakınındaki Yamadi Köyü civarına Su-24 tipi bir Rus savaş uçağının düştüğü bildirildi.

 

Yeni kabine ve PPK bekleniyor

 

Yapılan açıklamaya göre bugün saat 11.00'de gerçekleşecek görüşmenin ardından Davutoğlu'nun düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Davutoğlu Pazar günü yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Erdoğan ile hükümet konusunda ilk istişareyi yapacaklarını söylemiş ancak resmi bir görüşme gerçekleşmemişti.

Analistler, TCMB'nin bağımsızlığını tartışmaya açacak adımlar atmayacak ve reformlara odaklanacak bir ekonomi yönetimi açıklanmasını bekliyor. Bu çerçevede Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer almasının piyasada iyimser hava yaratacağı, tersi durumda ise olumsuz tepki görüleceği belirtiliyor.

Öte yandan bugün saat 14.00'de Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararları açıklanacak.

ETİKETLER

dolarekonomiparitekurtlrusuçakhava sahasıdüşürüldü

İlgili Haberler

Türkiye, Suriye sınırında Rus uçağı düşürdü!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı

Rusya: Düşürülen uçağımız hava sahası ihlali yapmadı, kanıtlayabiliriz

"Uçak karadan açılan ateşle düşürüldü"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24