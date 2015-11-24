Rus uçağı düşürüldü, dolar fırladı

Suriye sınırında Türk jetleri tarafından Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından dolar/TL yükselişe geçerek 2.87 seviyesini aştı. Piyasalar bugün açıklanacak yeni kabineyi ve PPK özetlerini bekliyor.

Haber öncesinde 2,8460 civarında işlem gören dolar/TL, Türk jetlerinin Suriye sınırında bir Rus uçağını düşürmesinin ardından 2,8791'e kadar yükseldi.

Uçağın düşürülmesine, Borsa İstanbul'da tepki gösterdi. Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 2'yi aştı.

Türkiye'nin Suriye sınırı yakınlarında, Hatay'ın Yayla Dağı ilçesi yakınındaki Yamadi Köyü civarına Su-24 tipi bir Rus savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Yeni kabine ve PPK bekleniyor

Yapılan açıklamaya göre bugün saat 11.00'de gerçekleşecek görüşmenin ardından Davutoğlu'nun düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Davutoğlu Pazar günü yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Erdoğan ile hükümet konusunda ilk istişareyi yapacaklarını söylemiş ancak resmi bir görüşme gerçekleşmemişti.

Analistler, TCMB'nin bağımsızlığını tartışmaya açacak adımlar atmayacak ve reformlara odaklanacak bir ekonomi yönetimi açıklanmasını bekliyor. Bu çerçevede Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer almasının piyasada iyimser hava yaratacağı, tersi durumda ise olumsuz tepki görüleceği belirtiliyor.

Öte yandan bugün saat 14.00'de Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararları açıklanacak.