Washington Büyükelçisi'nden Rusya'ya: Sabrımızı test etmeyin

Türkiye'nin Suriye sınırında savaş uçağını düşürmesiyle ilgili olarak bir yorum da Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan geldi. Washington'dan Moskova'ya mesaj gönderen Kılıç, "Sabrımızı test etmeyin" dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Türkiye, Suriye sınırında bir savaş uçağı düşürdü. Rusya düşürülen uçağın kendilerine ait olduğunu kabul ederken, Kremlin'den yapılan açıklamada uçağın düşürülmesi "Çok ciddi bir durum" olarak nitelendirildi.

Düşürülen uçakla ilgili olarak bir açıklama da Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nden geldi. Twitter'daki hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Kılıç, "Anlayın artık. Türkiye sözü de, uyarıları da dikkate alınması gereken bir ülkedir" diye yazdı. Türkiye'nin "sabrının test edilmemesi gerektiğini" vurgulayan Kılıç, "Türkiye'nin dostluğunu kazanmaya çalışın" ifadelerine yer verdi.