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Türkiye'nin Suriye'de PYD'yi vurmasının perde arkasında ne var?

TSK'nın top atışlarının arkasında Azez-Halep yolundaki kritik noktalardan biri olan Miniğ'in kontrolü için verilen mücadele olduğu söyleniyor

15 Şubat 2016 11:02

Akçabağlar Hudut Karakolu’na, önceki gün Suriye’deki PYD bölgesinden ateş açılmasından beri Fırtına topları Suriye topraklarını vuruyor. Silahlı Kuvvetler, misliyle yapılan atışların, Türkiye topraklarına ateş açılan yerlere yapıldığını bildirse de hedefte, Azez-Halep yolundaki kritik noktalardan biri olan Miniğ (Menneğ) var.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in, güvenlik ve istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 48 saattir yaşanan gerilimin nedeni şu:

Üç ay öncesine dek, Öncüpınar’dan Halep’e uzanan 110 kilometrelik (kuş uçuşu 70 km) koridor, tamamen rejim muhaliflerinin elindeydi. Rusya destekli Esad ordusu, Halep’in doğusundan kuzeye doğru ilerledi ve Duveyr Zeytun, Tel Cibrin, Hardetin, Ratyan’ı alarak Zehra ve Nubul kasabalarına ulaştı ve Öncüpınar-Halep hattı 5 kilometre derinliğinde bir kuşak ile kesilmiş oldu. Bu durum, Kilis’in güneyindeki muhaliflerin Esad-PYD-IŞİD kuşatmasında kalmasına neden oldu.

Rejimin koridoru kapatmasını, Reyhanlı’nın batısında bulunan Afrin’deki PYD’lilerin, Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Miniğ kasabasına saldırması izledi. Afrin’in doğusundaki Miniğ’ın önemi, küçük bir pisti ve helikopter üssünü barındırmasından kaynaklanıyordu. Hizbullah destekli PYD’lilerin Miniğ’i alması, bir taraftan 8 kilometre kuzeyindeki Azez’i hedef haline getirdi, diğer taraftan Azez-Halep arasındaki kritik nokta olan Tel Rifat’taki muhalifleri tamamen izole edecek bir koridorun daha oluşması riskini doğurdu.

Rusya katif ABD pasif

 

Türkiye’nin top atışları Miniğ’i geri alma ve Tel Rifat’taki kuşatmayı önleme çabasında olan Suriyeli muhaliflere destek olsa da yetersiz kalıyor. Çünkü, Ruslar, helikopter ve kamyonlarla PYD’nin öncülüğündeki gruplara Afrin’den lojistik destek sağlıyor. Sadece dün aynı anda havada 20’ye yakın rejim ve Rus uçağı bombardıman yapıyordu. Yine sadece dün Afrin’e 3 kamyon Rus silahı indirildi. Hizbullah ve rejim güçleri de kara savaşında PYD’ye açıktan destek veriyor. ABD de bu durum karşısında Türkiye’yi top atışlarını durdurmaya çağırıyor ve PYD’ye de cılız uyarılarda bulunuyor. Ankara, ABD’nin PYD’nin ikili oynayıp, doğuda ABD, Batıda Rusya ile flört ettiğini bildiği halde bu tavrı izlemesini ‘PYD’nin saldırısına pasif destek’ olarak görüyor.

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