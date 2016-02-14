Fransa'dan Türkiye'ye, YPG'ye yönelik bombardımanı sonlandırma çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in, iki gündür devam eden bombardımanı kesmesi yönünde çağrıda bulunmasının ardından Fransa, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye yönelik sonlandrıma çağırıs yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye "Suriye'deki Kürt güçlerini vurmayın" çağrısı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fransa, Halep ve Kuzey Suriye'de yaşanan gelişmelerden ötürü kaygılıdır. Bölgedeki rejim ve müttefikleri tarafından ayrıca Türkiye'nin Kürt bölgelerinde gerçekleştirdiği bombardımanların sonlandırılmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.