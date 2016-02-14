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Dünya

Fransa'dan Türkiye'ye, YPG'ye yönelik bombardımanı sonlandırma çağrısı

ABD'den top atışlarının durdurulması için çağrı gelmişti

14 Şubat 2016 19:18

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in, iki gündür devam eden bombardımanı kesmesi yönünde çağrıda bulunmasının ardından Fransa, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye yönelik sonlandrıma çağırıs yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye "Suriye'deki Kürt güçlerini vurmayın" çağrısı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fransa, Halep ve Kuzey Suriye'de yaşanan gelişmelerden ötürü kaygılıdır. Bölgedeki rejim ve müttefikleri tarafından ayrıca Türkiye'nin Kürt bölgelerinde gerçekleştirdiği bombardımanların sonlandırılmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

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