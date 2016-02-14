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Şam yönetimi: 100 kişilik Türk kuvveti Suriye'ye girdi

BM'ye gönderilen mektupta Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı açıklamaların 'açıkça Suriye'nin içişlerine karışmak olduğu' belirtildi ve açıklamalar kınandı

14 Şubat 2016 16:06

Şam yönetiminden YPG güçlerinin bulunduğu bölgeye, Türkiye'den top atışı yapılmasına tepki geldi. Açıklamada, olay için, 'Türkiye'nin terör örgütlerine doğrudan desteği' denildi.Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın BM'ye yazdığı mektupta yer alan iddiaya göre Türk kuvvetlerinden oluşan 100 kişilik silahlı bir grup kamyonetlerle Suriye topraklarına girdi. Mektupta, kamyonetlerde ağır makineli silahlarların olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e gönderilen mektupta Suriye hükümetinin, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı açıklamaların 'açıkça Suriye'nin içişlerine karışmak olduğu' belirtildi ve açıklamalar kınandı. 

Suriye Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Kilis'in karşısındaki Beb es Salame Sınır Kapısı'ndan da, Azez bölgesine silah ve cephane yardımının da sürdüğünü belirtti.

 

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