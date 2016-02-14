ABD'den Türkiye'ye çağrı: Top atışlarını durdurun

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik iki gündür devam eden bombardımanı kesmesi yönünde çağrıda bulundu.

İngiliz Reuters haber ajansı, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne dayandırarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçleri (YPG) tarafından kontrol edilen bölgeye ikinci gün de top atışı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Radikal'in haberine göre; Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, PYD'nin ismi anılmadı, "Suriyeli Kürt güçleri" nitelendirmesi yapıldı. Buna göre Biden, Davutoğlu'na, ABD'nin YPG'ye bağlı güçleri toprak elde etmek için mevcut durumu istismar ederek Türkiye sınırı yakınlarında yeni bölgelerde hâkimiyet kurmaktan sakındırdığını iletti. Buna karşılık Türk ordusunun da bölgeye yaptığı top atışlarını durdurması yönünde çağrı yaptı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre; açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki yerinden edilmişlerin insani yardım alabilmesi için Halep'e yardım yollarının açık kalması konusunda birlikte çalışma istediği de vurgulandı. Biden ayıca, Türkiye'nin "PKK terörü ile mücadelesini desteklediğini" söyledi. IŞİD'le mücadelenin ortak hedef olduğunu ve Münih'te varılan "saldırıların durdurulması" kararını uygulamak için çalışma isteğini teyit ettiler.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Dün (13 Şubat 2016) Başkan Yardımcısı Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'yla Suriye'nin kuzeyinde kötüleşen güvenlik durumunu ve insani durumu ele aldı, bölgede tansiyonun düşürülmesine vurgu yaptı. Başkan Yardımcısı ABD'nin Suriyeli Kürt güçlerini Türkiye sınırı yakınlarındaki mevcut durumu istismar ederek yeni bölgeleri ele geçirmekten sakındırdığına dikkat çekti ve Türkiye'yi de buna karşılık olarak bölgedeki top atışlarını durdurmaya çağırdı. İki lider Suriye'nin kuzeybatısındaki savunmasız ve yerinden edilmiş insanların korunması ve Halep'e insani yardım yollarının açık olmasının sağlanması ihtiyacına vurgu yaparak, birlikte çalışmayı taahhüt etti. Başkan Yardımcısı Türkiye'nin PKK terörü ile mücadelesine desteği ifade etti ve iki lider, Münih'te anlaşıldığı üzere, IŞİD'in mağlup edilmesi ve şiddetin durdurulmasına çaba sarfetmenin ortak amaçları olduğunu yineledi."

Başbakan Ahmet Davutoğlu cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Joe Biden'ın görüşme talebinde bulunduğunu söyleyerek, "Sayın Biden kanaatimi sorduğunda, kendisine olayların istediğimiz doğrultuda gelişmediğini belirttim. İstanbul ziyareti esnasında mutabık kaldığımız hususları da hatırlatarak, Türkiye için YPG ve PYD, PKK'nın uzantısı olmak itibariyle bize dönük açık ve net bir tehdittir. Buna karşı her türlü tedbiri alırız” demişti.