Askeri kaynaklar: PYD/PKK mevzilerinden ateş açıldığı sürece karşılık vereceğiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG mevzilerine dünün ardından bugün de topçu atışı yaptı. Askeri kaynaklar, sabah saat 10:00 sıralarında YPG mevzilerinden açılan ateşe karşılık verildiğini ifade etti.

Askeri kaynaklar, "PYD&PKK mevzilerinden ateş açılması devam ettiği sürece karşılık verilecek" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dünkü topçu atışlarının angajman kuralları çerçevesinde yapıldığını belirtmiş, "YPG derhal Azez ve çevresinden uzaklaşacak. Koridoru tekrar kırma çalışmalarında bulunmayacak. Menag Havaalanı’nı kullanma hevesine kapılmayacak ve boşaltacak. Bunları Sayın Biden’e de ifade ettim" demişti.

YPG mevzilerine yönelik topçu atışları bugün de devam etti. Askeri kaynaklar sabah saat 10:00 sularında Suriye tarafındaki PYD mevzilerinden Türkiye'ye ateş açıldığını, bunun üzerine karşılık verildiğini ifade etti. Askeri kaynaklar, "PYD/PKK mevzilerinden ateş açıldıkça karşılık verilecek" dedi.