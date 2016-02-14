T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askeri kaynaklar: PYD/PKK mevzilerinden ateş açıldığı sürece karşılık vereceğiz

Askeri kaynaklar, saat 10:00 sıralarında açılan ateşe karşılık verildiğini ifade etti

14 Şubat 2016 15:37

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG mevzilerine dünün ardından bugün de topçu atışı yaptı. Askeri kaynaklar, sabah saat 10:00 sıralarında YPG mevzilerinden açılan ateşe karşılık verildiğini ifade etti.

Askeri kaynaklar, "PYD&PKK mevzilerinden ateş açılması devam ettiği sürece karşılık verilecek" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dünkü topçu atışlarının angajman kuralları çerçevesinde yapıldığını belirtmiş, "YPG derhal Azez ve çevresinden uzaklaşacak. Koridoru tekrar kırma çalışmalarında bulunmayacak. Menag Havaalanı’nı kullanma hevesine kapılmayacak ve boşaltacak. Bunları Sayın Biden’e de ifade ettim" demişti.

YPG mevzilerine yönelik topçu atışları bugün de devam etti. Askeri kaynaklar sabah saat 10:00 sularında Suriye tarafındaki PYD mevzilerinden Türkiye'ye ateş açıldığını, bunun üzerine karşılık verildiğini ifade etti. Askeri kaynaklar, "PYD/PKK mevzilerinden ateş açıldıkça karşılık verilecek" dedi.

 

ETİKETLER

türkiyesuriyeaskeri kaynaklarpydypghaber

İlgili Haberler

Türkiye YPG'yi neden vurdu?

Türkiye’nin, top atışlarıyla, YPG’nin Afrin’den doğuya yönelmesine izin vermeyeceği mesajı olarak değerlendiriliyor

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG mevzilerini tekrar vurdu, ölü ve yaralılar var

Savunma Bakanı Yılmaz, "Türkiye tarafında can kaybı yok, karşı tarafı bilmiyoruz" dedi

PYD'den Davutoğlu'na: O havaalanını terk etmeyeceğiz

Türkiye dün ve bugün PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye ait mevzileri vurmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24