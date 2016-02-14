Türkiye YPG'yi neden vurdu?

YPG’nin, Rusya’nın hava desteğinde Azez ile Tel Rıfat arasındaki bağlantıyı kesmek amacıyla Miniğ Hava Üssü ve Maranas köyünü ele geçirmesi Türkiye’yi harekete geçirdi. Türk topçusu sınıra 13 kilometre mesafede bulunan ve iki gün önce YPG’nin ılımlı muhaliflerden aldığı hava üssü ile çevresindeki mevzileri Kilis’te konuşlu topların ateşiyle vurdu. Ankara’daki kaynaklar, YPG’nin hava üssü ile Türkiye’ye tehdit oluşturabileceğini, Ankara’nın Tel Rıfat ve Azez bölgelerinden yönelebilecek yeni bir göç dalgasını da dikkate aldıklarını dile getirdi. Türkiye’nin, top atışlarıyla, YPG’nin Afrin’den doğuya yönelmesine izin vermeyeceği mesajı olarak değerlendiriliyor.

Rusya’nın hava, İranlı milisler ve Hizbullah’ın kara desteğindeki Esad güçleri, bir hafta önce Halep’in kuzeyinden bir koridor açarak kentin Türkiye ile ulaşım güzergahını kapatmış, YPG kontrolündeki Afrin’e karadan bağlantı kurmuştu.

Bu yüzden koridorun kuzeyinden Türkiye sınırına göç başlamıştı. YPG’nin Rusya’nın hava desteğinde, Azez ile Tel Rıfat arasındaki bağlantıyı kesmek amacıyla Minniğ Hava Üssü ve Maranas köyüne saldırarak ele geçirmeleri üzerine Türkiye harekete geçti. Kilis’te konuşlu toplar dün Maranaz Köyü’ne 1 kilometre mesafedeki YPG mevzilerini ve Minniğ Hava Üssü’nü obüslerle vurdu. Üste pikaplar üzerinde bulunan Doçkalı YPG’lilerin hedef alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Türkiye’nin YPG’yi vurmasından bir iki gün önce Kilis’te askeri hareketlilik yaşandı. Bölgeye bazı zırhlı birliklerin kaydırıldığı öğrenildi. Zırhlı birliklerin ihtiyat olarak bölgeye kaydırıldığı, olası güvenlik ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu dile getirildi.

Türkiye, terör örgütü olarak gösterdiği YPG’nin sınırlarını doğudan batıya çevrelemesine izin vermeyeceğini daha önce açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından Kobani bölgesinden Cerablus’a geçmeye çalışan bazı YPG unsurlarının vurulduğunu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dile getirmişti. Türkiye’nin, bu sefer Afrin bölesindeki YPG mevzilerini vurarak YPG’nin sınırına paralel olası doğudan batıya hareketlenmesine de sıcak bakmadığını en uç noktada gösterdiği dile getiriliyor.