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Demokratik Suriye Güçleri: Türkiye'ye karşılık vereceğiz

Ebu Ömer: Türkiye’nin saldırı yaptığı bölgede YPG güçleri yoktur

14 Şubat 2016 09:22

Türkiye'nin yaptığı obüs saldırılarına ilşkin açıklama yapan Demokratik Suriye Güçleri Azez komutanlarından Ebu Ömer, "Türkiye sınırdan bize havan topları ve roketlerle saldırıyor” dedi. Afrin- Azez yetkililerinden Rezzan Hido da ”Türkiye Azez’e bağlı 4 köyü havan toplarıyla vurdu. Saldırı sürüyor. Siviller yaralandı” dedi. Ebu Ömer, "Yapılan saldırılara karşılık vermedik ama saldırılar sürerse biz de karşılık vereceğiz. Türkiye’nin saldırı yaptığı bölgede YPG güçleri yoktur" diye konuştu.

Suriye’nin Halep ilinin kuzeyinde yer alan Azez kenti çevresinde Demokratik Suriye Güçleri ile El Nusra ve Ahrar'uş Şam arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya savaş uçakları da bu örgütlerin bölgedeki mevzilerini yoğun bir şekilde bombalıyor. Bununla birlikte Türkiye’nin sınırdan Demokratik Suriye Güçleri’ni bombaladığı belirtildi.

Suriye’nin Halep ilinin kuzeyinde yer alan Azez kenti çevresinde Demokratik Suriye Güçleri ile El Nusra ve Ahrar'uş Şam arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya savaş uçakları da bu örgütlerin bölgedeki mevzilerini yoğun bir şekilde bombalıyor. Bununla birlikte Türkiye’nin sınırdan Demokratik Suriye Güçleri’ni bombaladığı belirtildi.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Demokratik Suriye Güçleri Azez komutanlarından Ebu Ömer, Türkiye’nin bugün 16:30 sularında sınırdan kendilerine havan topları ve füzelerle vurduğunu anlattı:

"Türkiye bugün sınırdan Azez’e bağlı Tınıp ile Mevki köyünde konuşlu bulunan güçlerimize havan topları ve roketlerle saldırdı. Uçak bombardımanı ile saldırmadı. Havan topları ve füze saldırısı sonucu güçlerimizden ölü ve yaralı yok ama maddi kayıp var. Roketlerin düştüğü yerde yanıklar ve çukurlar oluşuyor.  Yapılan saldırılara karşılık vermedik ama saldırılar sürerse biz de karşılık vereceğiz. Türkiye’nin saldırı yaptığı bölgede YPG güçleri yoktur. Sadece biz varız. Saldırıya ilişkin şimdi toplantı yapıyoruz. İleriki saatlerde saldırıyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapacağız.”

'SİVİLLER YARALANDI, KOALİSYON CEVAP VERMELİ'

Diğer taraftan yine Sputnik’e konuşan Demokratik Suriye Güçleri Afrin-Azez yetkililerinden Rezzan Hido, Türkiye’nin sınırdan Azez’e bağlı Miniz, Minak, Merhanaz ve Malikiye köylerini vurduğunu belirtti: "Türkiye, güçlerimizin o köylerde bulunduğu gerekçesiyle havan toplarıyla saldırdı. Minak köyü ve hava üssü de bombalandı. Saldırı sonucu Malikiye köylerinde bulunan siviller yaralandı. Bombardıman halen sürüyor ama ilk başladığı gibi değil. Şimdi saldırının olduğu yerlerde incelemeler yapıyoruz. Biz koalisyonun üyesiyiz. Koalisyon ülkeleri bu saldırılara karşı cevap vermeli tepki göstermeli. ABD bu saldırılara yönelik bir cevap vermeli.”
 

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