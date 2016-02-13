YPG, Akçabağlar Üs Bölgesi'ne ateş açtı; TSK karşılık verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis'te konuşlu obüslerle, Suriye'nin Azez ilçesi yakınlarında YPG 'nin denetimi ele geçirdiği Miniğ Havaalanı çevresindeki bölgelere top atışı yaptı. Güvenlik kaynakları, Suriye'de Azez'in güneybatısında yer alan Maranas'tan YPG mensuplarınca Akçabağlar Üs Bölgesi'ne ateş açılması üzerine 'angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verildiğini' belirtti. Ayrıca, Hatay'ın Çalıboğazı karakolu bölgesine Suriyeli rejim unsurlarınca yapılan havan atışına da misliyle karşılık verildiği öğrenildi.

Kilis'te saat 17.00'den itibaren sınır hattında konuşlu obüs toplarıyla Türkiye sınırına 13 kilometre uzaklıkta olan ve birkaç gün önce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'ndan YPG denetimine geçen Miniğ Havaalanının bulunduğu bölgeye atış yapıldı.

YPG mevzilerinin bulunduğu belirtilen Maranaz Köyü yakınlarına yönelik gerçekleştirilen top atışlarının sesleri Türkiye tarafından da duyuldu. Yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmazken, aralıklarla sınır hattında top sesleri duyuluyor.



"Maranas'tan açılan ateşe misliyle karşılık verildi"



Güvenlik kaynakları, Suriye'de Azez'in güneybatısında yer alan Maranas'tan YPG mensuplarınca Akçabağlar Üs Bölgesi'ne ateş açılması üzerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verildiğini belirtti. Ayrıca, Hatay'ın Çalıboğazı karakolu bölgesine Suriye rejimi unsurlarınca havan atışı yapıldığı, bunun üzerine TSK unsurlarınca yine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verildiği öğrenildi.



Suriye insan hakları izleme örgütü'nde açıklama



Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin bugün Suriye'nin Halep kentinin YPG kontrolündeki bölgelerini top ateşiyle vurduğunu duyurdu. AFP'nin aktardığına göre, örgütün sözcüsü Rami Abdul Rahman, hedefler arasında Miniğ Askeri Havaalanı olduğunu söyledi. Rahman'ın bu ifadelerine karşın, bir Kürt yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, Miniğ'in YPG kontrolünde olmadığını, Ceyş ül Suvvar (Devrimciler Ordusu) isimli bir başka Kürt grubun elinde olduğunu öne sürdü.



İki gün önce YPG ele geçirmişti



Suriye’deki savaşın kaderini belirleyecek olan Halep cephesinde PKK bağlantılı YPG iki gün önce stratejik Miniğ Hava Üssü’nü ele geçirmişti. YPG'nin sonrasında Türkiye sınırında bulunan ve muhaliflerin can damarı olarak bilinen Azez kasabasına operasyon başlattığı biliniyordu.

Türkiye'nin bombardımanından sonra bölgedeki yerel kaynakların geçtiği görüntüler.