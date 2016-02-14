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AFP: ABD, Türkiye’nin YPG’ye bombardımanı durdurmasını istedi

Başbakan Davutoğlu, yapılan top atışlarının angajman kuralları ihlali sonucu olduğunu söylemişti

14 Şubat 2016 01:23

Fransız haber ajansı AFP, ABD’nin  Türkiye'nin Suriye'deki Kürt ve rejim güçlerine topçu ateşine son vermesi çağrısında bulunduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kirby’nin “Halep’te yaşananlardan dolayı endişeliyiz. Gerilimin düşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İki tarafa da ortak düşmanlarına odaklanmaları konusunda telkinlerde bulunuyoruz” açıklaması yaptığı belirtildi.

Twitter’dan #BREAKING hastagiyle duyurulan haber şöyle:

 

Ne olmuştu?

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis'te konuşlu obüslerle, Suriye'nin Azez ilçesi yakınlarında YPG 'nin denetimi ele geçirdiği Miniğ Havaalanı çevresindeki bölgelere top atışı yapmıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yapılan top atışlarının angajman kuralları ihlal edilmesi sonucu olduğunu söylemişti.

 

 

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