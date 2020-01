AFP: ABD, Türkiye’nin YPG’ye bombardımanı durdurmasını istedi

Fransız haber ajansı AFP, ABD’nin Türkiye'nin Suriye'deki Kürt ve rejim güçlerine topçu ateşine son vermesi çağrısında bulunduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kirby’nin “Halep’te yaşananlardan dolayı endişeliyiz. Gerilimin düşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İki tarafa da ortak düşmanlarına odaklanmaları konusunda telkinlerde bulunuyoruz” açıklaması yaptığı belirtildi.

Twitter’dan #BREAKING hastagiyle duyurulan haber şöyle:

#BREAKING US urges Turkey to halt artillery fire on Kurd, regime forces in Syria