Davutoğlu: Angajman kuralları gereği hedefler vuruldu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırındaki hareketliliği değerlendirirken "Halep’te Kürtlere Araplara saldırması, neredeyse DAEŞ’e yardım edecek pozisyona geldi. Halep şu anda dün kurtardığımız Maraş ve Erzincan’da olduğum gibi fiili bir kuşatma altındadır" dedi. YPG'nin etnik kıyım yaptığını ileri süren Davutoğlu, "YPG derhal Azez’in çevresinden uzaklaşacak, yakınına bile yaklaşmayacak" diye konuştu.

Davutoğlu, YPG'nin üssünün top atışıyla vurulmasını değerlendirirken "Saldırılar esnasında sınırlarımıza tacizler oldu. Angajman kurallarını işletmemiz gereken durumlar gereği hedefler vuruldu" dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye’de son dönemde merhametin sembolü haline gelmiş ülkemiz geçtiğimiz haftalar içinde Alaska Türklerini de ağırladı.

1 Kasım seçimleri vesilesiyle teşekkürler, Güneydoğu’da yapmaya söz verdiğim ziyaretler kapsamında Erzincanlı kardeşlerimizle buluştuk. 3 kahraman şehidimizin ailesini ziyaret ettim. Yine bir cemevini ziyaret ettim.

Gün boyu Genelkurmay Başkanımızla 2 kere görüştüm, Suriye’yi ele almıştık. Pazartesi günü de değerlendirmeler yapmıştı. Suriye bağlamında gelişmeler ulusal güvenliğimizi tehdit edecek hale dönüşmüş durumda. Rusya’nın fiili bir işgal gücü olarak Suriye’nin her yerini bombalamasında, Halep’te Kürtlere Araplara saldırması, neredeyse DAEŞ’e yardım edecek pozisyonda saldırması durumunda. Halep şu anda dün kurtardığımız Maraş ve Erzincan’da olduğum gibi fiili bir kuşatma altındadır. Oraya kapılar kapandıkça Suriyeli kardeşlerimiz mülteci akınına dönüşen bir hareket içerisinde. Zaten PYD’yi kullanan güçlerin hedefleri de çok yoğun mülteci akınına sebep vermek.

Dün ve bugün aynı iş birlikçi güçler, Suriye rejiminin uzantısı olan bu terör örgütü, Rusya'nın sivil halkı bombalamasıyla iş birliği yapan bu terör örgütü, Azez’e dönük bir saldırıda bulundu. Bizim bu konulardaki tutumumuz açıktır. Bu saldırılar esnasında sınırlarımıza da yönelik tacizler oldu. Angajman kurallarını işletmemiz gereken bir durum ortaya çıktı... Bugün angajman kuralları çerçevesinde Azez ve civarındaki tehdit oluşturan güçlere karşı mukabelede bulunulmuştur

Algı opersayonu yapan çevreler var. DAEŞ Kobani’ye saldırdığında Kürtler Türkiye’ye sığındı. Kürtler bizim asli vatandaşlarımızdır, sınır ötesindeki Kürtler, aynen Türkmenler ve Araplar gibi kültürdaşımızdır. DAEŞ Erbil kapısına dayandığında ilk yardıma koşan Türkiye’ydi. Saddam, Kürtlere dönük kitle imha silahı kullandığında da o dönemde Türkiye yardıma koştu.

YPG, Kürt örgütü değildir. PKK ve YPG terör örgütüdür. Türkiye’de etnik gruplar hepsi bizim öz ve asli vatandaşlarımızsa yurt dışındakiler de bizim kardeşlerimizdir. Bazı uluslararası basın da çanak tutuyor, Türk Kürt çatışması yaratılmaya.

PYD muhalefetle birlikte olmak istediğini belirttiğinde yardımcı olmaya çalıştık. Ama şu anda YPG ve PYD Kandil irtibatlı bir terör örgütüdür. Katliamlar yapan bir örgüttür. Barbarca etnik kıyım yapan bir örgüttür, teyit edilmiştir. YPG’nin eli kanlıdır, rejim işbirlikçisidir. İşgalci Rus güçlerinin örgütüdür. YPG’nin sınırında bizi rahatsız eden her adımına aynın karşılık verilecektir. Bu tutumun bilinmesi lazım. YPG derhal Azez’in çevresinden uzaklaşacak, yakınına bile yaklaşmayacak.