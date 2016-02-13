TSK: Cizre'de 5 PKK'lı terörist yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde devam eden operasyonda dün 5 PKK’lının yakalandığını ve yapılan aramalarda 7 ayrı binada daha önceden öldürüldüğü değerlendirilen 30 PKK’lının cesedinin ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Diyarbakır’ın Sur ilçesinde de 1 PKK’lının öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Cizre’de ilçenin tamamının kontrol altına alındığı belirtilerek operasyonda öldürülen PKK’lı sayısının 654 olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Şırnak / Cizre’de ilçenin tamamı kontrol altına alınmış, devam eden operasyonda; beş bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanmış, yapılan aramalarda yedi ayrı binada daha önceden etkisiz hale getirildiği değerlendirilen toplam 30 bölücü terör örgütü cesedi ele geçirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 654’dür.), 27 Kaleşnikof piyade tüfeği, 149 şarjörü ve 1.171 adet fişeği, bir Smith Wesson tüfek, üç tabanca, üç şarjörü ve yedi adet fişeği, yedi av tüfeği, 13 el bombası, altı telsiz, bir el yapımı patlayıcı düzeneği ve 33 hücum yeleği ele geçirilmiştir"

Sur'da 1 PKK'lı öldürüldü

Genelkurmay ayrıca Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde devam eden operasyonda 1 PKK’lının öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada ayrıca Sur’daki operasyonda öldürülen PKK’lı sayısının 190 olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesindeki ’Önemli Yurtiçi Olaylar’ bölümünde yer alan 12 Şubat gününe ait bilgiler şöyle:

* Diyarbakır/Sur’da devam eden operasyonda; bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 190’dır), bir adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

* Hakkari’de bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

* Mardin’de, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan dört iş birlikçi, üç Kaleşnikof piyade tüfeği, yedi şarjörü ve 172 adet fişeği, üç av tüfeği, üç şarjörü ve 57 adet fişeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 1 kişinin 12 Şubat günü yakalandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Kilis’te Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollardan girmeye çalışan ve IŞİD mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 kişinin 12 Şubat günü yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.