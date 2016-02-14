PYD'den Davutoğlu'na: O havaalanını terk etmeyeceğiz

"YPG derhal Azez ve çevresinden uzaklaşacak. Koridoru tekrar kırma çalışmalarında bulunmayacak. Menag Havaalanı’nı kullanma hevesine kapılmayacak ve boşaltacak. Bunları Sayın Biden’e de ifade ettim” açıklamasında bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na PYD lideri Salih Müslim'den yanıt geldi. Müslim, Türkiye'nin tahliye talebini reddettiklerini açıkladı.

Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalesi durumunda 'Suriyelilerin direneceğini' söyleyen Müslim, Türkiye'nin Suriye'nin içişlerine karışmaya 'hakkı olmadığını' belirtti. Müslim, Menag havaalanının YPG'nin eline geçmeden önce El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin elinde olduğunu da sözlerine ekledi.