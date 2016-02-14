Sabah: Türkiye, ABD'ye 55 sayfalık rapor sundu; "PYD, Öcalan'ın talimatıyla kuruldu" dedi

Sabah gazetesi, emniyet tarafından hazırlanan bir PYD raporunun ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini yazdı. Sabah'ın haberinde "Emniyet'in hazırlayıp 'PYD'yi terör örgütü görmüyoruz' diyen ABD Dışişleri'ne yolladığı raporda PYD'nin PKK'nın kendi kadrosu olduğu ve Öcalan'ın talimatıyla kurulduğu delilleriyle anlatılıyor" dendi.

Özgür Cebe imzalı haberde, "Raporda, PYD'nin Türkiye sınırında bulunan Suriye'nin Kürt bölgesindeki silahlı, siyasal ve diplomatik faaliyetlerine yer verildi. PYD yöneticilerinin daha önce Kandil'de PKK yöneticisi olduğu bilgisine yer verilen raporda, PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye ilişkin de ayrıntılı bilgiler yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Sabah gazetesinin bugünkü (14 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

ABD'nin, PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini açıklamasının ardından Emniyet bir rapor hazırladı. PYD'nin doğrudan PKK'nın kendi kadrosu olduğunu kanıtlarla anlatan 55 sayfalık rapor ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.



Raporda, PYD'nin Türkiye sınırında bulunan Suriye'nin Kürt bölgesindeki silahlı, siyasal ve diplomatik faaliyetlerine yer verildi. PYD yöneticilerinin daha önce Kandil'de PKK yöneticisi olduğu bilgisine yer verilen raporda, PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye ilişkin de ayrıntılı bilgiler yer aldı.

PYD'nin 2003'te bizzat Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulduğu, 2007'de KCK-Rojava ile birlikte PYD'nin misyon ve faaliyetlerinin yeniden revize edildiği anlatıldı. Bu tarihten itibaren PYD'nin bir yandan sözde legal zeminde faaliyet yürüten siyasi bir parti izlenimi vermeye çalıştığı, diğer yandan diplomatik alanda organize olduğu vurgulandı. 2011'de Suriye'deki iç savaşla birlikte doğan otorite boşluğundan istifade eden KCK-Rojava'nın özerk bir yönetim oluşturmak amacıyla PYD'yi devreye soktuğuna dikkat çekildi. PYD'nin, KCK üst yönetiminin talimatıyla hareket ettiği de raporda vurgulandı.

Abdullah Öcalan'ın PYD'nin nasıl ve ne şekilde kurulması gerektiği gibi konularda, avukat görüşmesindeki talimatları da raporda yer aldı. Öcalan'ın, "İran'da demokratik İslam esprili bir parti, Suriye'de ise demokratik birlik partisi adıyla olabilir. Suriye'nin akılsızlık yapacağını sanmıyorum. Zayıf bir rejim, Beşar'ı da fazla zorlamamak lazım. Suriye Kürtleri bu süreçte motor gücü oynayabilir" dediği ve PYD isminin Abdullah Öcalan tarafından belirlendiği anlatıldı.



17 Ekim 2003'te kurulan PYD'nin, Suriye gizli servisi El Muhaberat ajanlarıyla da sıkı ilişki içinde olduğu anlatılarak, Suriye'deki yapılanmanın, PKK'nın Türkiye'deki örgütlenme modelini esas aldığı, PYD karargâhlarından ikisinin de Duhok ve Kandil'de olduğu belirtildi. Yakalanan ve teslim olan terörist ifadelerine göre PYD ile Esad yönetimi arasında gizli bir anlaşma yapıldığı ve buna göre Türkiye sınırına sıfır noktada bulunan Kürt bölgesinin denetim ve kontrolünün tamamen PYD'ye bırakıldığı, ardından da silahlı YPG'nin oluşturuldu anlatıldı.

PKK'nın Türkiye'den çekilme bahanesiyle 2013'ten itibaren 2 bin kadar silahlı teröristi Suriye'nin kuzeyine konuşlandırdığı belirtilip YPG'nin, petrol kuyularının bulunduğu Rimelan'da denetimi elinde tuttuğu kaydedildi. Teslim olan veya Suriye sınırını geçerken yakalanan PYD-YPG'lilerin daha önce PKK'nın dağ kadrosunda olduklarının belirlendiğine de raporda işaret edildi.