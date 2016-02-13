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Ahmet Hakan: Siz değil miydiniz düne kadar PYD’ye yardım için koridor açıldığında alkışlayan?

"Siz değil miydiniz daha düne kadar PYD’nin iki bine yakın yaralısı Türkiye’nin hastanelerinde tedavi edilirken suspus olan?"

13 Şubat 2016 16:54

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’yi PYD’nin safında yer almakla suçlayan iktidar yanlısı medyaya hitaben, “İyi de kardeşim, siz değil miydiniz daha düne kadar PYD’ye yardıma gitsinler diye Peşmerge’ye koridor açıldığında bunu alkışlayan, siz değil miydiniz daha düne kadar PYD’nin iki bine yakın yaralısı Türkiye’nin hastanelerinde tedavi edilirken suspus olan?” diye sordu.

Hakan, “Artık arlanma, utanma duygusu, yüz kızarması falan hepten yok mu oldu?” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “PYD üzerinden CHP’ye vurmak” alt başlığıyla yayımlanan (13 Şubat 2016) yazısı şöyle:

İktidar yanlısı gazetelerde CHP’ye çakılıyor.

Niye?

Çünkü CHP’nin bazı sözcüleri, PYD’nin yanında saf tutar gibi yapıyorlarmış.

İyi de kardeşim, siz değil miydiniz daha düne kadar PYD’nin lideri Ankara’da ağırlanırken ses çıkarmayan?

İyi de kardeşim, siz değil miydiniz daha düne kadar PYD’nin iki bine yakın yaralısı Türkiye’nin hastanelerinde tedavi edilirken suspus olan?

İyi de kardeşim, siz değil miydiniz daha düne kadar PYD’ye yardıma gitsinler diye Peşmerge’ye koridor açıldığında bunu alkışlayan?

İyi de kardeşim, siz değil miydiniz daha düne kadar Süleyman Şah Türbesi, PYD bölgesine taşınırken tezahürat yapan?

Artık arlanma, utanma duygusu, yüz kızarması falan hepten yok mu oldu?

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