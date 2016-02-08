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Ahmet Hakan: Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesini tek şartla desteklerim...

"Müdahale edilsin, diye tempo tutanların..."

08 Şubat 2016 12:56

Hürriyet yazarı, gazeteci Ahmet Hakan, Türkiye’nin Suriye’deki savaşa girmesine tek şartla destek verebileceğini söyledi. Hakan, “Müdahalede öncü birlikler, müdahale goygoyu yapanların yakınlarından oluşacak” dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te “Suriye’ye müdahaleye desteğimin tek şartı” alt başlığıyla yayımlanan (8 Şubat 2016) yazısı şöyle:

Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesine destek verebilirim.

Tek şartla!

Müdahalede öncü birlikler...

Müdahale kararı alanların...

Müdahale goygoyu yapanların...

“Müdahale edilsin” diye tempo tutanların...

Yakınlarından oluşacak.

Böyle olursa...

Müdahaleye tam destek veririm.

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