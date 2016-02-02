Ahmet Hakan: Cizre'deki bodrum katıyla ilgili neden sessizim?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ın Cizre ilçesinde 11 gündür mahsur kalan 28 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiği bodrum katı ile ilgili sessizliğini neden koruduğunu yazarak, “Sessizim çünkü bodrum kat hakkında gelen hiçbir bilgiye güvenmiyorum” dedi.

Hakan, kendisine bu konuda gelen eleştirilere cevap verdiği yazısında, “Sessizim çünkü ambulanslar, yaralılar, olası ölümler üzerinden yürütülen bir kampanyanın parçası olmak istemiyorum” diye yazdı.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Cizre'deki bodrum kat hakkında neden sessizim” başlığıyla yayımlanan (2 Şubat 2016) yazının ilgili bölümü şöyle:

-Sessizim çünkü...

O bodrum kat hakkında gelen hiçbir bilgiye güvenmiyorum... Hiçbir bilgiye...

-Sessizim çünkü... İki taraflı büyük bir propaganda makinesinin dişlileri arasında sıkışıp kalmak istemiyorum.

-Sessizim çünkü... Ambulanslar, yaralılar, olası ölümler üzerinden yürütülen bir kampanyanın parçası olmak istemiyorum.

-Sessizim çünkü... Murat Yetkin’in Radikal’de hatırlattığı gibi... “Savaşta önce gerçekler kaybeder.”