Star, Cizre'deki bodrumda bekleyen yaralılara müdahaleye giden doktoru terörist ilan etti!

Star gazetesi, Cizre’de 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralı olarak yardım beklediği bodruma gitmek üzere yola çıkan 9 doktor, 4 sağlık personeli ve 1 ambulans şoförünün yer aldığı heyette bulunan Op. Dr. Vahhac Alp’in HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a 774 gün rapor veren doktor olduğunu iddia etti. Star gazetesinin manşetten ‘’Doktor bu ne!’’ başlığıyla verdiği haberde, Alp’e ‘’Demirtaş’ın doktoru, Faysal’ın (HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız - T24) teröristi’’ dendi. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız bodrum katındaki yaralıların durumuyla ilgili bilgi aktarıyordu.

Star'ın bugünkü (1 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın öğretmen eşi Başak Demirtaş'ın 774 gün okula gitmediği ve raporlu sayıldığı ortaya çıkmıştı. Basın açıklamasında eşinin bebeğini kaybettiğini, bu sebeple okula gidemediğini açıklamıştı. Başak Demirtaş'a 774 gün rapor veren doktor ortaya çıktı.

Cizre’de bir bodrum katında yaralı oldukları iddia edilen PKK’lı teröristleri kurtarmaya gidenlerin arasında HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın öğretmen eşine uzun süreli rapor veren doktor da var.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın öğretmen eşi Başak Demirtaş'a uzun süreli rapor veren Op. Dr. Vahhac Alp, Cizre'de bir evin bodrum katında sıkıştırılan PKK'lı teröristleri kurtarmak için yola çıktı.

Kalleş tuzak

Cizre'de bir binanın bodrum katında sıkıştırılan teröristler için HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, 'yaralılar var ambulans gönderilmiyor' yalanına sarılmıştı. Bölgeye gönderilen ambulansa eşlik eden polislere ateş açılması, Sarıyıldız'ın güvenlik güçlerine tuzak kurduğunu ortaya çıkardı. Bir gün sonra aynı binadan açılan ateşte Uzman Çavuş Yusuf Harun Uslu şehit oldu.

HDP'li Sarıyıldız'ın 'yaralılar var' dediği PKK'lılar arasında Cizre'deki çatışmaları yönetmesi için Kandil'den gönderilen 'Mamo' kod adlı terörist ile üçü Rus, ikisi Alman 5 yabancı uyruklu keskin nişancının da bulunduğu öğrenildi. PKK'nın, HDP'ye 'Bunları sağ salim çıkartmak için ne gerekiyorsa yapın, yakalatmayın' talimatı verdiği bilgisine ulaşıldı.

Türk Tabipler Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan 9 doktor ile 4 hemşirenin bulunduğu sağlık ekibi 'sivil' olduklarını iddia ettikleri Cizre'deki yaralı teröristleri almak için yola çıktı. Ekibin arasındaki bir isimse dikkatlerden kaçmadı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'nde görevli Op. Dr. Vahhac Alp, HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın 774 gündür okula uğramayan öğretmen eşi Başak Demirtaş'a 'ülser' ve 'diz ağrısı' için uzun süreli rapor ve istirahat veren isim.

Derman olacakmış

Güvenlik gerekçesiyle İdil'de durdurulan Alp, amaçlarının Cizre'deki yaralıları almak olduğunu ancak, askerlerin kendilerini engellediğini ileri sürdü. Alp, sosyal medyada 'İstanbul Ankara Amed ve Batman'dan sözün bittiği yerde derman olmaya gidiyoruz, elimizden geldiğince' diye yazdı.

Yine ateş açtılar

HDP'li vekiller yine kamuoyunda karmaşa oluşturarak 5 canı daha şehit ettiriyordu. Başta Faysal Sarıyıldız olmak üzere HDP'lilerin sözü üzerine yaralıların hastaneye sevki için harekete geçen güvenlik güçlerine dün roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, iki polis ve 3 asker yaralandı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Osman Baydemir, bodrum katındaki teröristlere destek için açlık grevi başlamıştı.