Oğlu 'vahşet bodrumu'nda bekleyen anne: Yüreğim bodrum altında kaldı, yarasından öpüp koklasaydım

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaralanan ve 10 gündür bir binanın bodrum katında hastaneye kaldırılmayı bekleyen yaralılardan Hakkârili İslam Balıkesir'in annesi Tuli Balıkesir, “Yüreğim bodrum altında kaldı. Oğlumun yarasından öpüp koklasaydım” dedi.

14 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’de 10 gün önce çatışmalar sırasında yaralanan 28 kişi bir bodrum katına sığınmıştı. Aralarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tedbir kararı verdiği halde hastaneye kaldıramayan 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar da günlerdir ambulansla hastaneye kaldırılmayı bekliyor. DİHA’nın haberine göre, İslam Balıkesir'in (21) annesi Tuli Balıkesir, bodrumdakilerle beraber oğlunun ‘terörist’ olarak lanse edilmesine tepki gösterdi. Balıkesir, "Oğlumu ve arkadaşlarını terörist olarak gösterenler en büyük teröristliği yapanlardır. Allah kabul etmesin. Ambulansa dahi izin vermiyorlar. Göz göre göre ölüme sürüklüyorlar" diye konuştu.

"Yüreğim bodrum altında kaldı" diyen Tuli Balıkesir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gencecik insanları ölüme sürüklüyorlar. Oğlumun yaralarını görseydim. Neresinden yara almış bilmiyorum. 10 gündür aç susuz ne haldedir kim bilir? Oğlumun yaralarından öpüp koklasaydım. Diğer oğlumda cezaevindedir. Yüreğim artık hangi acıya dayansın. Yüreğimiz daha ne kadar yanacak. Yüreği yanmayan kimse kaldı mı? Artık herkes bu zulme dur desin.”