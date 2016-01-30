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HDP'li Sarıyıldız: Vahşet bodrumunda Sultan Irmak'ın yaşamını yitirdiği belirtiliyor

"Bodrum çöktü ve artık binadan çıkmanın mümkün değil"

30 Ocak 2016 16:29

Cizre’de sekiz gündür bir binanın bodrumunda hayata tutunmaya çalışan 20’den fazla yaralının bulunduğu binaya polisin baskın yaptığı iddia edildi. Baskında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, yaralıların enkaz altında kaldığı ileri sürüldü.

Diken'den Tunca Öğreten'in haberine göre, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, bu sabah yaralıların kendi imkânlarıyla binadan çıkması için yetkililerle anlaşıldığını duyurmuştu. Bundan iki saat sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sarıyıldız, sağlık ekiplerinden önce özel harekatçıların eve baskın yaptığını, Sultan Irmak adlı 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini ve yaralıların da çöken binanın enkazı altında kaldığını söyledi.

Evde daha önce de altı kişi hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bodrum katına sığınan yaralılar olduğunu yalanlamış, ancak DİHA dün gece yaralıların fotoğraflarını yayınlamıştı.

Sarıyıldız, baskınla ilgili paylaşımından önce bodrum katındakilerin durumunu da duyurmuştu.

 

"Gençleri katledecekler"

 

Irmak’ın hayatını kaybettiği anları Diken’e anlatan Sarıyıldız, “Vekilimiz İdris Baluken, İçişleri Bakanı’nın odasındayken evdekilerle telefon üzerinden bir konuşma yapmışlar. Bakan’ın, ‘Evden çıkabilirsiniz’ talimatının hemen ardından çığlık sesleri duyulmuş ve telefon kesilmiş. 10 dakika sonra yeniden arandığında evdekiler, Irmak’ın öldüğünü, bodrumun çöktüğünü ve artık binadan çıkmanın mümkün olmadığını söylemiş” diye konuştu.

Kirli bir tezgâhın döndüğünü savunan Sarıyıldız sözlerine şöyle devam etti:

“Evdeki insanların isimleri belli, yeri belli. Anaları, babaları gitsin alsın dedik; karşı çıktılar. Ambulanslar gitsin dedik çatışma var dediler. 50 yaşındaki psikopat özel harekatçılar ne bakan dinliyor, ne insanlıktan anlıyor. Gencecik insanları katledecekler.”

 

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