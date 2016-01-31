Cizre'de 'vahşet bodrumu'ndan yaralıları almak için beyaz bayrakla yürüyen kadınlara gözaltı!

Dicle Haber Ajansı (DİHA) sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de saldırılarda yaralanan ve 9 gündür bir binanın bodrumunda hastaneyi kaldırılmayı bekleyen yaralıları almak için barışı simgeleyen beyaz bayrakları açarak eve doğru yürüyen 11 kadının gözaltına alındığını bildirdi.

Habere göre, Cizreli anneler, Cudi Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yaralıların bulunduğu sokağa açılan Nusaybin Caddesi'ne ulaşan kadınların etrafı zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından çevrildi.

'Vahşet bodrumu'na ulaşmaya çalışan hekimlerin Cizre'ye girişlerine izin verilmiyor!

Ablukaya alınan kadınlar gözaltına alınarak zırhlı araç ve özel harekat polislerinin ablukasında Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne yürütülüyor.