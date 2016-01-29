Erdoğan: Cizre'de yaralılara ambulans gönderilmediği iddiası yalan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şırnak'ın Cizre ilçesinde çatışmaların devam ettiği bölgede bir binanın bodrum katında mahsur kalan yaralılara ambulans gönderilmediği iddiasının yalan olduğunu söyledi. "Bölgede 5-6 ambulansın bekletildiğini" söyleyen Erdoğan, "Ambulansların güvenlik bölgesine girmesi söz konusu olamaz" dedi.

İstanbul'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye'nin geleceğinin konuşulacağı Cenevre müzakerelerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Ilımlı muhalifler son anda katılmama kararı aldılar biliyorsunuz. Buna gerekçe olarak verilen bazı sözlerin yerine getirilmeyişidir. Özellikle Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin bulunduğu bölgeleri bombalaması olumsuz etkiliyor. Bu ateşkes sağlansın ki biz bu görüşmelere katılalım diyorlar."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biliyorsunuz muhalifler son anda Cenevre görüşmelerine katılmaktan vazgeçti. Esed güçlerinin ve Rusya'nın bombalaması muhaliflerde tepki oluşturuyor. Ilımlı muhalifler son anda katılmama kararı aldılar biliyorsunuz. Buna gerekçe olarak verilen bazı sözlerin yerine getirilmeyişidir. Özellikle Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin bulunduğu bölgeleri bombalaması olumsuz etkiliyor. Bu ateşkes sağlansın ki biz bu görüşmelere katılalım diyorlar. Umarım Cenevre'de sağlıklı bir sonuç ortaya çıkar.

"Cizre'ye ambulans gönderilmemesi yalan"

Bunların hepsi yalan. Orada sürekli ambulans var. 5-6 ambulans bekletiliyor. 'Yaralını al ambulans bulunan bölgeye getir' denmesine rağmen bunları yapmıyorlar. Ambulansların güvenlik bölgesine girmesi söz konusu olamaz.

"Birileri açlık grevi yapıyor eş başkanları tatilde geziyor"

Kendilerine göre orada bir üstünlük temin etmek istiyorlar. Oradaki yetkili arkadaşlar da buna önlem alıyorlar. Açlık grevi de yapabilirler, şunu da yapabilirler. Bunların yeri parlamentodur. Bunlar şu anda terör örgütünün propagandasını yapıyorlar. Birileri açlık grevi yapıyor. Ama bakıyorsunuz bunların eş başkanları tatilde geziyor. Adalarda bisiklet turları yapanların görüntüleri var.

"6 bin aileye kira desteği"

Bölgede ikinci adım olarak kentsel dönüşüm süreci başlayacak. Tarihi yerleri tarihi eser olarak ele alıp restorasyonunu ona göre planlayacağız. Hükümetimiz şu anda 6 bin aileye kira desteği verme kararı almıştır. Bu geçiş süreci kısa zamanda aşılacaktır. Altyapı ile ilgili Ulaştırma Bakanımız çalışmaları olacak. Bir taraftan TOKİ konutları yapacak. Yani her bakan kendi alanında çalışmalar yapacak.

"Yüzde 60 başkanlık istiyor"

Kişisel meselem yok. Ciddi manada bu süreç içerisinde görev alan akademisyenler ve STK'lar var. Hepsi bu işi halkımıza anlatacak ve bir altyapı oluşturulacak. Dünyadaki başkanlık sistemleri modelleri ve nasıl işlediğine dair kitapçık hazırlandı. Temenni ediyorum ki çok kısa süre içerisinde ortak bir akıl oluşacaktır. Yüzde 55-60 aralarında halkımız başkanlık istiyor.

"Leyla Zana terörist başı ile ilgili

taleple gelecekse hiç gelmesin!"



Leyla Zana yeminini yapmadan randevu talebini kabul etmem mümkün değil. Özel kalemimi arayan danışmanı, Zana'nın terörist başı ile alakalı bazı şartlar sunduğunu aktarmış. Böyle bir şey varsa hiç gelmesin. Şu anda böyle bir terörist başına dünyanın hiçbir yerinde böyle şart sunulmamıştır