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HDP'li Sarıyıldız'dan valiliğe yalanlama: Kirli bir oyun oynuyorlar; önce çağırıyor, sonra ateş açıyorlar

“Katliam niyeti olmasa Cizre’de yasak kalkardı”

31 Ocak 2016 13:51

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Şırnak Valiliği tarafından yapılan  “Ambulans gönderdik gelmediler” açıklamasına tepki gösterdi ve “Kirli bir oyun oynanıyor. Önce çağırıyor, sonra ateş açıyorlar” dedi.

Şırnak Valiliği’nin Cizre’de bir binanın bodrumuna sığınan ve günlerdir tahliye edilmeyi bekleyen yaralıları almak için ‘ambulans gönderildiği ancak kimsenin gelmediği’ yönündeki açıklamasına, HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız tepki gösterdi.

Valiliğin açıklamasını yalanlayan Sarıyıldız, valiliğe, ‘beş katlı binanın ve altındaki onca canın son halini kamuoyuyla paylaşma’ çağrısı yaptı.

Sarıyıldız, Twitter hesabı üzerinden, “Yani 8 gün boyunca her gün yardım isteyen, aç susuz her gün ölen insanlar, ambulans ayaklarına gittiği halde binmeyecekler! Edep yahu!…” sözleriyle tepki gösterdi.

‘Kirli bir algı operasyonu yapıldığını’ da ifade eden Sarıyıldız, Diken’e yaptığı konuşmada ise, “Anons yapıldığı sırada güvenlik güçleri ateşi kesiyor, evdekiler tam çıkmaya yeltendiklerindeyse binanın çevresi yeniden ateş altına alınıyor,” dedi.
 

“Katliam niyeti olmasa Cizre’de yasak kalkardı”
 

Öte yandan Sarıyıldız, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de sadece yaralıların sığındığı binanın bodrumunun olduğu yerde bir ‘kuşatma’ olduğunu da ifade ederek, “Bodrum katliamı niyeti olmasaydı Cizre yasağı şu ana kadar kalkmış olurdu,” dedi.


Valiliğin açıklaması
 

Şırnak Valiliği, Cizre’de yaralıların olduğu binanın yakınına 10 ambulans gönderildiğini, yaralıların çıkabileceği yönünde anons yapıldığını ancak saatlerce beklenmesine rağmen kimsenin gelmediğini öne sürdü.

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