T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan o fotoğraf için 28 Şubat göndermesi yaptı, Demet Akalın Twitter'dan cevap verdi

Demet Akalın'ın 2 yaşındaki kızının namaz görüntülerini paylaşması tartışma yaratmıştı

06 Şubat 2016 13:48

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, 2 yaşındaki kızının namaz kılma görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak 28 Şubat göndermesi yaptı. "İsteyen çocuğunu tabii ki inanca, ibadete özendirir. Buna kimse karışamaz" diyen Hakan, "Eğer Türkiye’de bugünkü siyasi atmosfer olmasaydı. Demet Akalın ve eşi, o görüntüyü sosyal medyada paylaşma konusunda bu denli iştahlı olur muydu?" sorusunu yöneltti. "İşte bundan emin değilim" diyen Hakan, "Çünkü herkes gibi ben de 28 Şubat’ı yaşadım. Ve o dönem hiçbir popçu, şovmen ve artist, kıyısında köşesinde 'din' bulunan en küçük bir görselliğe bile pek yüz vermiyordu" ifadesini kullandı.

Hakan'ın bugünkü yazısında dile getirdiği bu eleştirilere Akalın'dan cevap gecikmedi. Kişisel Twitter hesabından Ahmet Hakan'a cevap veren Demet Akalın,  "Ahmetcim 30 sene önce AKP yoktu! Ve ben Gölcük'te Kur'an kursuna gidip namaz kılıyordum. Umarım cevap yeterlidir. Sevgiler bizden sana" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın yazısı için tıklayın

ETİKETLER

ahmet hakandemet akalınhürriyet28 şubatşarkıcı2 yaşındaki kızıfotoğrafpaylaştıeleştiricevaptwitterakpak parti

İlgili Haberler

Demet Akalın, 2 yaşındaki kızına namaz kıldırdı

Şarkıcı, videoyu Instagram üzerinden paylaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24