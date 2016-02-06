Ahmet Hakan o fotoğraf için 28 Şubat göndermesi yaptı, Demet Akalın Twitter'dan cevap verdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, 2 yaşındaki kızının namaz kılma görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak 28 Şubat göndermesi yaptı. "İsteyen çocuğunu tabii ki inanca, ibadete özendirir. Buna kimse karışamaz" diyen Hakan, "Eğer Türkiye’de bugünkü siyasi atmosfer olmasaydı. Demet Akalın ve eşi, o görüntüyü sosyal medyada paylaşma konusunda bu denli iştahlı olur muydu?" sorusunu yöneltti. "İşte bundan emin değilim" diyen Hakan, "Çünkü herkes gibi ben de 28 Şubat’ı yaşadım. Ve o dönem hiçbir popçu, şovmen ve artist, kıyısında köşesinde 'din' bulunan en küçük bir görselliğe bile pek yüz vermiyordu" ifadesini kullandı.

Hakan'ın bugünkü yazısında dile getirdiği bu eleştirilere Akalın'dan cevap gecikmedi. Kişisel Twitter hesabından Ahmet Hakan'a cevap veren Demet Akalın, "Ahmetcim 30 sene önce AKP yoktu! Ve ben Gölcük'te Kur'an kursuna gidip namaz kılıyordum. Umarım cevap yeterlidir. Sevgiler bizden sana" diye yazdı.

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