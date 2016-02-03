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Gündem

Demet Akalın, 2 yaşındaki kızına namaz kıldırdı

Şarkıcı, videoyu Instagram üzerinden paylaştı

03 Şubat 2016 17:52

Şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ile evliliğinden olan Hira adını verdiği 2 yaşındaki kızına namaz kıldırdı ve videoyu Instagram üzerinden paylaştı.

Şarkıcının, “Dualarınızı maşallahınızı alayım. Rabbime binlerce şükür olsun. Seni bize gönderdi adının hürmetine yaşa Allah seni nazardan korusun” ifadeleri ile paylaştığı video takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Akalın’ın paylaştığı video şöyle:

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