Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG mevzilerini tekrar vurdu, ölü ve yaralılar var

İngiliz Reuters haber ajansı, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne dayandırarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçleri (YPG) tarafından kontrol edilen bölgeye ikinci gün de top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. İzleme Örgütü, topçu atışı sonucu iki militanın öldüğünü, 7 militanın yaralandığını açıkladı. Reuters, topçu atışının hedefinin Kürt güçlerinin geçtiğimiz günlerde muhaliflerden aldığı Miniğ Hava Üssü ve başkaca mevkiler olduğunu yazdı. Hürriyet'teki habere göre, askeri kaynaklar sabah saat 10:00 sularında Suriye tarafındaki PYD mevzilerinden Türkiye'ye ateş açıldığını, bunun üzerine karşılık verildiğini ifade etti. Askeri kaynaklar, "PYD/PKK mevzilerinden ateş açıldıkça karşılık verilecek" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre; konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "PYD, PKK unsurları tarafından Kilis bölgesine, Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki Türkiye topraklarına havan mermisi atılmıştır. Angajman kuralları çerçevesinde ülkemize doğru bir atış yapıldığında buna caydırıcı bir şekilde misliyle karşılık verilir. Ülkemize havan mermisi gelmesi üzerine; Maranaz, Sicarnaz ve Minak Havaalanı ve Tel Rıfat ve Şafarikat bölgelerinde tespit edilen unsurlara karşı, fırtına bataryasıyla atış yapılmıştır. Bizim tarafımızda can kaybı yok, karşı tarafı da bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dün TSK'nın ilk hedefi rejim güçleri olmuştu. Saat 14.55 sıralarında Hatay’ın Çalıboğazı karakolu bölgesine Suriye tarafındaki rejim unsurlarınca havan atışı yapılmış, bunun üzerinde sınırda konuşlu 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri rejim güçlerine karşılık vermişti.

İkinci olay ise YPG’nin kritik öneme sahip Miniğ Hava Üssü’nü ele geçirmesinden sonra ilerlediği Azez’in güneybatısında gerçekleşti.





Maranas bölgesindeki YPG unsurları, Akçabağlar (Kilis) üs bölgesine ateş açtı. Bunun üzerine angajman kuralları kapsamında YPG mevzileri vuruldu.

Suriye tarafından hem rejim, hem de YPG güçlerince açılan ateş sonucu ölen veya yaralanan olmamıştı.

Miniğ Hava Üssü de vuruldu

Kilis’te sınır hattında konuşlu obüs topları, Türkiye sınırına 13 kilometre uzaklıktaki, çarşamba günü YPG’nin ele geçirdiği Miniğ Hava Üssü’nün bulunduğu bölgeye de atış yaptı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Örgütü, Türk topçularının Miniğ hava üssünü vurduğunu açıkladı. YPG kaynakları da bu haberi doğruladı.

Bir yetkili de “Miniğ Hava Üssü civarındaki YPG hedeflerini Türk topçu birliğinin bombaladığı doğru” dedi.