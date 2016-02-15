Türk topçu birliği 17 saatte 50 YPG hedefini vurdu

Türkiye - Suriye sınırında bulunan Türk topçu birliğinin, PYD'nin askeri kanadı YPG hedeflerine yönelik atışları dün de devam etti. Fırtına obüsleriyle 17 saatte 50 hedef vuruldu. Dün Hatay’dan da Esad güçlerine top atışı yapıldı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, önceki gün akşam üzeri Azez’in güneybatısındaki Maranas bölgesindeki YPG unsurları Akçabağlar (Kilis) üs bölgesine ateş açınca, Türk topçusu misliyle karşılık verdi. Bunun üzerine YPG mevzilerinden açılan ateş kesildi. Önceki gece saat 01.00 sıralarında yeniden aynı bölgeden ateş edilince, 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri yeniden misliyle karşılık verdi. Gece en az 10 kez top atışı yapıldı.

Misliyle karşılık

Dün sabah da saat 09.40 sıralarında YPG unsurları yine aynı bölgeden atış yapınca, Türk topçusu da saat 10.00’dan itibaren karşılık vermeye başladı. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, 17 saatte 100’den fazla atış yapıldığı ve 50 kadar hedefin vuruldu. Askeri kaynaklar, Suriye tarafında hangi kesimden gelirse gelsin, Türkiye’ye ateş açıldığında, angajman kuralları kapsamında ‘misliyle karşılık verilecek’ kuralının kararlı şekilde uygulanacağını vurguladı.

Hatay'dan Esad vuruldu

Askeri kaynaklar dün ayrıca Hatay bölgesindeki Dağardı Hudut Karakolu bölgesine Esad rejimine bağlı güçlerden havan atışı yapılması sonucu yine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildiğini bildirdi.



'Türk askeri girdi' iddiası

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’e mektup yazarak Türk askerinin Suriye topraklarına girdiğini iddia etti. BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi’ne iletilen mektupta, ‘Türkiye’nin Halep ve Lazkiye’ye yaptığı top atışlarının savunmasız sivillerin yaşadığı köyleri hedef aldığı ve bu saldırıların teröristlere açık ve net bir destek olduğu’ kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Bab es-Selam sınır kapısı üzerinden Halep’in kuzeyine ağır makineli silahların monte edildiği 12 kamyonetin girdiğini de ileri sürdü.



Açıklamada, bu araçlarda bir kısmı Türk güçlerinden oluşan 100 kadar silahlının bulunduğu belirtildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi ve El Kaide bağlantılı Ahrar’uş Şam gruplarına desteği aleni biçimde sürdüreceğini ilan ettiği iddiasına yer verilen açıklamada, “Uluslararası terör örgütleri listesinde yer alan örgütlere destek verilmesinin yanı sıra, BM Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları açık ve net bir şekilde ihlal ediliyor” dendi.