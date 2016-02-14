TSK, Nusaybin'deki Suriye sınırında güvenlik duvarı inşaatına başladı

TSK, Mardin'in Nusaybin İlçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki Suriye sınır hattındaki mayınlı bölgede hendek kazma çalışmaları devam ederken, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki blok betonlardan oluşan bir duvar örülüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ve Yayladığı, Gaziantep'in Karkamış ile Kilis'in Elbeyli ilçelerinde Suriye sınırına duvar örülmüştü.

CNN Türk'ün haberine göre; Nusaybin İlçesi'nin doğusu ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır bölgesinde bulunan Demirtepe Sınır Karakolu'na doğru daha önce hendek kazılan 3 kilometrelik alanda bu kez beton bloklar halinde TIR'larla getirilen duvar örmeye başlandı. 2 metre genişliğinde ve 3 metre yükseliğinde olan blok beton duvarlar, TIR'larla getirildiği sınırda kesiminde, iş makinelerinin yardımıyla indiriliyor. Öncelikle Nusaybin ile Demirtepe Sınır Karakolu'na kadar olan 3 kilometrelik alana döşenecek blok betonlardan oluşan duvar, daha sonra sınır boyunca Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne kadar devam edecek. Blok betonlardan oluşan duvar örülürken, sınır kesiminde sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.