Türkiye’de yaşlı sayısı 6 milyonu aştı

Türkiye’de 65 yaşın üstündeki nüfus 1 yılda 300 bin kişi artışla 6.2 milyona çıktı. 5.283 kişi ise 100 yaşını aşmış durumda. Yaşlıların 5’te biri çalışıyor. Türkiye’de 65 ve üzeri yaşlarda 6 milyon 192 bin 962 kişi bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8’e karşılık geliyor.

Yaşlı nüfusun yüzde 23.9’unun okuma yazma bilmediği tespit edildi. Mutlu olduğunu beyan eden yaşlıların oranı 2013’te yüzde 63.4 iken, 2014’te yüzde 62.8’e düştü.

TÜİK’in 2014 yılı ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ çalışmasında, 65 yaşın üstündeki kişiler ‘yaşlı’ olarak tanımlandı. Araştırmaya göre yaşlıların yüzde 43.6’sı erkek, yüzde 56.4’ü ise kadınlardan oluşuyor.

Milliyet’in haberine göre, araştırmanın nüfus projeksiyonlarında yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2050 yılında yüzde 20.8, 2075 yılında ise yüzde 27.7’ye yükseleceği tahmin edildi.

Dünya nüfusunun 2014 yılında yüzde 8.3’ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk 3 ülke sırasıyla yüzde 29.5 ile Monako, yüzde 25.8 ile Japonya ve yüzde 21.1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 228 ülke arasında 94’üncü sırada yer aldı. Türkiye’deki yaşlı nüfusu, Danimarka, Slovakya, Finlandiya, Norveç, İrlanda ve Bosna Hersek’in ülke nüfuslarından fazla çıktı.

Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını gösteren yaşlı bağımlılık oranı, 2014’te yüzde 11.8 oldu. Türkiye’de geçen yıl 100 çalışanın bakması gereken yaşlı sayısı 12 iken bu sayının 2023’te 15 olması bekleniyor. Yaşlı nüfus oranı en yüksek il yüzde 17.6 ile Sinop, yaşlı nüfus oranı en düşük il ise yüzde 2.9 ile Hakkari oldu.

100 yaş üzeri 5 bin 283

100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2014’te 5 bin 283 oldu. Nüfusa bağlı olarak 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa oldu.

2014’te yaşlı erkek nüfusun yüzde 1.1’inin hiç evlenmemiş, yüzde 83’ünün ‘resmi nikahlı’, yüzde 2.7’sinin boşanmış, yüzde 13.2’sinin eşi ölmüş olduğu tespit edildi.

Tek başına yaşayan 4 yaşlıdan 3’ünün kadın olduğu görüldü. Tek başına yaşayan yaşlıların oranı 17.3’e çıkarken, tek başına yaşayan yaşlıların yüzde 77.2’sini kadınlar, yüzde 22.8’ini ise erkekler oluşturdu. Yaşlı nüfusta tütün ve tütün ürünü kullanma oranı yüzde 8.4 oldu. Yaşlı nüfusun 2013’te yüzde 46.8’i dolaşım sistemi hastalıklarından öldü.

Yardıma muhtaçlar

Yaşlı erkeklerin yüzde 71.4’ü, yaşlı kadınların ise yüzde 85’i sosyal transferlerden faydalandı. Emekli ve dul-yetim aylığından yararlanan yaşlı nüfus oranı ise yüzde 75.5 oldu.

Okuma-yazma oranları

TÜİK tarafından yayımlanan istatistik, eğitim durumuna ışık tutuyor,. 2013’te yaşlı nüfusun yüzde 23.9’unun okuma yazma bilmediği tespit edildi. Yaşlıların yüzde 41.2’sinin ilkokul mezunu, yüzde 4.7’sinin ise yükseköğrenim mezunu olduğu belirlendi.

5 yaşlıdan biri halen çalışıyor

2014’te yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 11.5 oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusun yüzde 74.1’inin tarım sektöründe, yüzde 18.9’unun ise hizmet sektöründe çalıştığı görüldü. Yoksulluk oranı, yaşlı nüfus için yüzde 17.9 olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusta kadınların erkeklerden daha yoksul olduğu görüldü.

En mutlu yaşlılar Afyon’da buluştu

Mutlu olduğunu beyan eden yaşlıların oranı 2013’te yüzde 63.4 iken, 2014’te yüzde 62.8’e düştü. Yaşlıların en önemli mutluluk kaynağı yüzde 71.4 ile aileleri oldu. ‘Mutlu’ yaşlıların en yüksek olduğu il yüzde 82.1 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise yüzde 31.9 ile Tunceli oldu.