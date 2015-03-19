T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye’de yaşlı sayısı 6 milyonu aştı

Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8’e karşılık geliyor

19 Mart 2015 10:55

Türkiye’de 65 yaşın üstündeki nüfus 1 yılda 300 bin kişi artışla 6.2 milyona çıktı. 5.283 kişi ise 100 yaşını aşmış durumda. Yaşlıların 5’te biri çalışıyor. Türkiye’de 65 ve üzeri yaşlarda 6 milyon 192 bin 962 kişi bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8’e karşılık geliyor.

Yaşlı nüfusun yüzde 23.9’unun okuma yazma bilmediği tespit edildi. Mutlu olduğunu beyan eden yaşlıların oranı 2013’te yüzde 63.4 iken, 2014’te yüzde 62.8’e düştü.

TÜİK’in 2014 yılı ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ çalışmasında, 65 yaşın üstündeki kişiler ‘yaşlı’ olarak tanımlandı. Araştırmaya göre yaşlıların yüzde 43.6’sı erkek, yüzde 56.4’ü ise kadınlardan oluşuyor.

Milliyet’in haberine göre, araştırmanın nüfus projeksiyonlarında yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2050 yılında yüzde 20.8, 2075 yılında ise yüzde 27.7’ye yükseleceği tahmin edildi.

Dünya nüfusunun 2014 yılında yüzde 8.3’ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk 3 ülke sırasıyla yüzde 29.5 ile Monako, yüzde 25.8 ile Japonya ve yüzde 21.1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 228 ülke arasında 94’üncü sırada yer aldı. Türkiye’deki yaşlı nüfusu, Danimarka, Slovakya, Finlandiya, Norveç, İrlanda ve Bosna Hersek’in ülke nüfuslarından fazla çıktı.

Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını gösteren yaşlı bağımlılık oranı, 2014’te yüzde 11.8 oldu. Türkiye’de geçen yıl 100 çalışanın bakması gereken yaşlı sayısı 12 iken bu sayının 2023’te 15 olması bekleniyor. Yaşlı nüfus oranı en yüksek il yüzde 17.6 ile Sinop, yaşlı nüfus oranı en düşük il ise yüzde 2.9 ile Hakkari oldu.

 

100 yaş üzeri 5 bin 283

 

100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2014’te 5 bin 283 oldu. Nüfusa bağlı olarak 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa oldu.

2014’te yaşlı erkek nüfusun yüzde 1.1’inin hiç evlenmemiş, yüzde 83’ünün ‘resmi nikahlı’, yüzde 2.7’sinin boşanmış, yüzde 13.2’sinin eşi ölmüş olduğu tespit edildi.

Tek başına yaşayan 4 yaşlıdan 3’ünün kadın olduğu görüldü. Tek başına yaşayan yaşlıların oranı 17.3’e çıkarken, tek başına yaşayan yaşlıların yüzde 77.2’sini kadınlar, yüzde 22.8’ini ise erkekler oluşturdu. Yaşlı nüfusta tütün ve tütün ürünü kullanma oranı yüzde 8.4 oldu. Yaşlı nüfusun 2013’te yüzde 46.8’i dolaşım sistemi hastalıklarından öldü.

 

Yardıma muhtaçlar

 

Yaşlı erkeklerin yüzde 71.4’ü, yaşlı kadınların ise yüzde 85’i sosyal transferlerden faydalandı. Emekli ve dul-yetim aylığından yararlanan yaşlı nüfus oranı ise yüzde 75.5 oldu.

 

Okuma-yazma oranları

 

TÜİK tarafından yayımlanan istatistik, eğitim durumuna ışık tutuyor,. 2013’te yaşlı nüfusun yüzde 23.9’unun okuma yazma bilmediği tespit edildi. Yaşlıların yüzde 41.2’sinin ilkokul mezunu, yüzde 4.7’sinin ise yükseköğrenim mezunu olduğu belirlendi.

 

5 yaşlıdan biri halen çalışıyor

 

2014’te yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 11.5 oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusun yüzde 74.1’inin tarım sektöründe, yüzde 18.9’unun ise hizmet sektöründe çalıştığı görüldü. Yoksulluk oranı, yaşlı nüfus için yüzde 17.9 olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusta kadınların erkeklerden daha yoksul olduğu görüldü.

 

En mutlu yaşlılar Afyon’da buluştu

 

Mutlu olduğunu beyan eden yaşlıların oranı 2013’te yüzde 63.4 iken, 2014’te yüzde 62.8’e düştü. Yaşlıların en önemli mutluluk kaynağı yüzde 71.4 ile aileleri oldu. ‘Mutlu’ yaşlıların en yüksek olduğu il yüzde 82.1 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise yüzde 31.9 ile Tunceli oldu.

ETİKETLER

ihtiyaryaşlınüfustüik6 milyon

İlgili Haberler

İşte dünyanın en yaşlı erkeği

111 yaşındaki Japonyalı Momoi, dünyanın en yaşlı erkeği olarak tescil edilmiş olsa da 'dünyanın en yaşlı insanı' unvanına henüz sahip değil

Dünya nüfusu 2050'de 9,6 milyar olacak

Science Dergisi’nde yayınlanan rapor, 21. yüzyılda nüfus artışının duracağı yönündeki tahminlerin aksine nüfusun hızla artmaya devam edeceğine işaret etti

Dünya nüfusu saniyede 2,6 kişi artıyor

Dünya Nüfus Vakfı tarafından açıklanan son verilere göre, dünya nüfusu yıl sonunda 7 milyar 284 milyon 283 bine ulaşacak

106 yaşındaki Meryem Nine, 'yaşlılık maaşı' teklifini reddetti

'Benim hiçbir ihtiyacım yok, ailem bana çok iyi bakıyor, ben dilencilik yapabilir miyim'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24