İşte dünyanın en yaşlı erkeği

Japonya'da yaşayan 111 yaşındaki Sakari Momoi, dünyanın en yaşlı erkeği olarak tescil edildi. Momoi’nin “En yaşlı insan” rekorunu kırması için en az 5 yıl daha yaşaması gerekiyor.

Guinness Rekorlar Kitabı, 111 yıl 164 gün yaşayan New Yorklu Alexander Imich'in nisan ayında hayatını kaybetmesinin ardından emekli bir eğitimci olan Sakari Momoi'nin bu unvanın yeni sahibi olduğunu açıkladı.

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 5 Şubat 1903'te doğan Momoi bir müddet burada öğretmenlik yaptıktan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Saitama'ya taşındı ve emekli olana kadar bir lisede müdür olarak çalıştı.

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanını elde etmesi dolayısıyla televizyondan yayınlanan törene katılan Momoi, tören sırasında küçük bir yardımla oturduğu tekerlekli iskemleden kalkarak yakındaki bir sandalyeye oturdu.

'İki yıl daha yaşamak istiyorum'

Koyu renk bir takım elbise ve gümüş rengi kravatıyla dikkati çeken Momoi'ye dünyanın en yaşlı insanı olmanın nasıl bir his olduğu sorusu yöneltildi.

Momoi, bu soruya "Daha fazla yaşamak istiyorum, mesela bir iki yıl daha" diye yanıt verdi.

Şu an Tokyo'daki bir bakımevinde kalan beş çocuk sahibi Momoi, okumayı sevdiğini ve özellikle de Çin edebiyatına ilgi duyduğunu belirtti.

Her ne kadar Momoi, dünyanın en yaşlı erkeği olarak tescil edilmiş olsa da "dünyanın en yaşlı insanı" unvanına henüz sahip değil.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre bu unvanı elinde tutan kişi, yine Japonya'nın Osaka kentinde yaşayan 116 yaşındaki Misao Okava adlı bir kadın.