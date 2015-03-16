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Yaşam

106 yaşındaki Meryem Nine, 'yaşlılık maaşı' teklifini reddetti

'Benim hiçbir ihtiyacım yok, ailem bana çok iyi bakıyor, ben dilencilik yapabilir miyim'

16 Mart 2015 15:59

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan106 yaşındaki Meryem Baltacı, yetkililer tarafından kendisine teklif edilen yaşlılık maaşını “İhtiyacım yok” diyerek reddetti.

Millet Gazetesi’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Güneysu’ya bağlı Başköy’de 78 yaşındaki kızı ve torunlarıyla birlikte yaşayan Meryem Baltacı’yı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri evine giderek ziyaret etti. Yetkililerin, bakım ücreti ve yaşlılık maaşı vermeyi teklif etmeleri üzerine yaşlı kadın, devlete yük olmamak için "Hakkım değil" diyerek bu öneriyi kabul etmedi.

 

Nemalanmanın vebali ağır

 

Yaşlı kadın, görevlilere, “Benim hiçbir ihtiyacım yok. ailem bana çok iyi bakıyor. Ben dilencilik yapabilir miyim" diye çıkıştı. Anneannesine hak veren torun Mustafa Baltacı (55) da, "Devlet hazinesinden nemalanmanın hesabı çok ağırdır. Bunu çok ince düşünmek lazım. Kişinin kendini yargılaması lazım. Bir şahsa hak ödemek başka, 80 milyon kişiye hak ödemek başka. Konuya bu gözle bakmak lazım" diye konuştu.

 

‘Dilenci değilim’

 

Torununun torunu 6 yaşındaki İkbal Baltacı tarafından çok sevilen Meryem Baltacı, “Evde hizmetim yapılıyor. Maaşa ihtiyacım yok. Dilencilik de yapamam” dedi. 

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