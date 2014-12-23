Dünya nüfusu saniyede 2,6 kişi artıyor

Dünya Nüfus Vakfı'nın verilerine göre, dünya nüfusu her saniye 2,6 kişi artıyor. Yılda 80 milyon artan dünya nüfusu, yıl sonunda 7 milyar 284 milyon 283 bine ulaşacak.

1970 yılında dünya nüfusunun bugünkünün yarısı kadar olduğu hatırlatılan açıklamada, hızlı nüfus artışının gelişmekte olan ülkelerde doğum kontrolünün etkin bir şekilde uygulanamamasından kaynaklandığı bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, gelişmekte olan ülkelerde her dört kadından biri, istemesine rağmen doğum kontrolü uygulayamadığı için hamile kalıyor. Son verilere göre, dünya şayet 100 kişiden oluşan bir köy olsaydı, 15 Afrikalı, 60 Asyalı, 10 Avrupalı yaşıyor olacaktı. Nüfus artış hızının aynen devam etmesi durumunda ise, 2050 yılında 134'e ulaşacak olan köy nüfusunun, 33 Afrikalı, 73 Asyalı ve 10 Avrupalı'dan oluşacağı hesaplanıyor. Asya ve Avrupa nüfusu düşerken, Afrika'da nüfus artışının yüzde 15'den 25'e çıkması öngörülüyor.

Aile planlamasının bir insanlık hakkı olduğunu belirten Dünya Nüfus Vakfı Başkanı Renate Bähr'e göre, her kadın ne zaman ve kaç tane çocuk yapacağına özgürce karar verebiliyor olsaydı ve hamile kadınlar yeterli sağlık hizmeti alabilseydi, yılda 200 bin kadın ve 2 milyon bebek hayatta kalacak ve istenmeyen hamileliklerin oranı yüzde 70 düşecekti.