Türkiye'de en çok ilgi gören seks ürünü hangisi?

Türkiye’de seks ürünlerinin satıldığı bir internet sitesinin yöneticisi, en çok Vibratörler, dildolar, masaj kremlerinin ilgi gördüğünü söyledi. Yönetici "Vibratörleri genellikle erkekler sipariş ediyorlar ve sevgililerine hediye ediyorlar. Dildoları arkadaşlarına hediye edenler var” İfadelerini kullandı. Habertürk'ten Pınar Aksu'nun gerçekleştirdiği söyleşi, seke dair toplumun yönelim ve taleplerine dair de fikir veriyor. İşte Pınar Aksu'nun söyleşisinden bazı bölümler:

Bu işe atılmadan önceki mesleğiniz neydi?



Basın sektöründe birçok alanda çalıştım.



Size "Ne iş yapıyorsun?" diye soranlara ne diyorsunuz?

Cinsel sağlık ürünleri sattığımı söylüyorum, çünkü gerçek bu. Uzun uzadıya anlatmaya gerek kalmıyor çoğu zaman. Çünkü çevremdekiler de bunun nasıl bir iş olduğunu biliyorlar.



Türkiye’de böyle bir iş yapmak zor mu?

Türkiye’de “Erotik Shop” başlığı altında satılan ürünlerin çoğu Çin’den geliyor ve bu da satılan ürünlerin kalitesi ve sağlığı etkilemesi açısından sorunları da beraberinde getiriyor. Cinsel sağlık ürünlerinin ana maddeleri sağlığa uyumlu olmalı ve bu ancak iyi firmalarla çalışarak mümkün. Bu açıdan ürünlerin kaliteli olmasına özen gösteriyoruz.



Genellikle nasıl ürünler satıyorsunuz?

Cinsel sağlık ürünleri adı altında toplayabiliriz aslında hemen hepsini. Sonuçta cinsellik algısı sadece zevk ve uyarıcılar olarak algılanmamalı. Sağlık açısından da önemli bir nokta. Bir iş kolu cinsel ürünler. Vibratörler, dildolar, masaj kremleri (yenilebilir), mastürbatörler gibi bir çok ürün bulunuyor.



En çok ilgi gören ürünler hangileri?

(O sırada arka odadan anlatacakları ürünü getiriyorlar.) Mesela bu ürün… Ünlü bir porno starının vajinasının kalıbı alınarak birebir kopya edilmiş bir yapay vajina. Kayganlaştırıcılar, vibratörler, dildolar ve vajina beyazlatıcılar en çok sipariş verilenler arasında.



Bugüne kadar yaşadığınız ilginç bir sipariş anınız var mı?

Birkaç ay önce başımıza bir şey geldi. Telefon siparişiydi ve arayan kişinin yaşını sorduğumuzda "16" dedi. Vajina daraltıcı krem siparişi vermek istiyordu. 18 yaşın altına satış yapmadığımız için kendisine yardımcı olamayacağımızı söyledik ve bunun üstüne ürünü annesine alacağını söyledi. İnanmadık ve siparişi geri çevirdik. Daha sonra yeniden telefon çaldı ve bu sefer arayan kişi annesiydi. Durumu anlattı telefonda ve bunun üzerine vajina daraltıcı kremi kendisine yolladık.



Siparişler genellikle nerelerden geliyor?

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerin yanı sıra diğer şehirlerden de sıklıkla sipariş alıyoruz.



Özellikle siparişlerde dikkatinizi çeken bir şey var mı?

Aslında var. Vibratörleri genellikle erkekler sipariş ediyorlar ve sevgililerine hediye ediyorlar. Dildoları arkadaşlarına hediye edenler var.



Cinsel sağlık ürünleri dediniz fakat bunlar genellikle cinsel zevk ürünleri. Şöyle söyleyeyim; en çok sipariş aldığımız yerlerden birisi hastaneler…



Hayır. Hastaları için.

Nasıl yani?

Felçli hastalar ve yaşlı hastalar için siparişiler geliyor. Cinsel sağlık açısından ele aldığınızda gerekli görülüyor ve mastürbatörler bu anlamda çok işe yarayabiliyor.



Peki başka nereler var bunun gibi?

Hapishaneler. Hatta bir müşterimiz hapishaneden bize teşekkür mektubu yazmıştı. Prostat teşhisi koyulmuştu ve bu nedenle mastörbatör kullanması gerekiyordu. Siparişi üzerine ürünü kendisine gönderdik ve kendini daha iyi hissettiğini anlatan bir mektup yazdı ardından.