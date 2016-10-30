"Neden seks yaparız?"

2007'den önce bilimsel yayınların sekse ayrılmış küçük bölümleri yalnızca iki sebepten bahsediyordu; üreme ve haz. Cindy Meston ve David Buss ise 2007 yılında yaptıkları araştırmalarla aradaki boşluğu kapattı.

Onedio'da yer alan habere göre; çalışmalarının ilkinde 17-52 yaş aralığındaki yüzlerce katılımcının yardımıyla, insanların cinsel ilişkiye girme sebeplerinden oluşan kapsamlı bir liste hazırladılar. Onlardan istedikleri ise kendilerinin ya da tanıdıkları birinin geçmişte cinsel ilişkiye girme sebeplerinden aklına gelenlerin hepsini listelemeleriydi.

Çalışmanın ardından ortaya 4 ana etmen ve 13 yan etmen çıktı.

1. Fiziksel Nedenler

Fiziksel faktörler arasında ise 4 alt sebep yer alıyor:

1.Stres atmak

2. Haz

3. Arzu edilme isteği

4. Deneyim arayışı (kendini geliştirme)

2. Ulaşılacak Hedefler

5. İmkanlar

6. Sosyal statü

7. İntikam (başkasının canını yakma isteği)

8. Menfaatler (ilişkide üstünlük elde etme)

3. Duygusal Nedenler

9. Aşk ve sadakat

10. Dışavurum (iletişim)

4. Güvensizlik

11. Özgüven arttırmak

12. Yükümlülük/ baskı (zorunluluk ya da zorlama)

13. Partnerini korumak (partnerinin çevresindeki diğer seçenekleri yok etme)

Kadınlar ve erkekler arasında temel farklar var.

Erkekler dış görünüş ve fiziksel çekicilik etrafında şekillenen sebepleri kadınlardan çok daha fazla sunmuştu.

"Çok güzel bir yüzü vardı." ya da "Fiziği aklımı başımdan aldı." gibi nedenler en çok erkekler tarafından öne sürüldü. Kısaca, bulgular cinsellikte erkeklerin doğurganlık ve üremeyi çağrıştıran fiziksel özelliklere kadınlardan daha fazla bağlı olduklarını savunan evrime dayalı hipotezi destekledi diyebiliriz.

Deneyim arayışında olduğunu ve yalnızca fırsattan istifade ettiğini söyleyenler arasında da erkeklerin ezici çoğunluğu vardı.

Cinsel ilişki konusunda "bazı" duygusal etmenleri öne sürenler arasında kadınların ezici üstünlüğü vardı.

"Sevgimi göstermek istedim" ya da "Aşık olmuştum." gibi nedenleri en çok kadınlar dile getirdi. Yine kadınların bağlılık ve aşkı seksle bağdaştırdığını savunan evrime dayalı teori desteklenmiş oldu.

Ancak "Duygusal Nedenler" başlığı altında sıralanan faktörlere dahil olan nedenler, erkekler arasında kadınlarda olduğundan daha popülerdi.

"İlişkimi güçlendirmek istedim" ya da "Duygusal yakınlığımızı arttırmak istedim." gibi sebepler daha çok erkekler tarafından sunulmuştu. Tıpkı fiziksel doyum ve haz başlığı altında toplanan diğer sebepler gibi.

Araştırmaya göre; konuyu değiştirmek ya da cinsel becerilerini için seks yapan erkeklerin sayısı kadınlardan fazla.