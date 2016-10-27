Yalnız erkekler, Siri’yi sanal sekse zorluyor!

Akıllı telefonlarda dijital talepleri yerine getiren ve soruları cevaplayan Siri gibi kişisel asistanların çoğunlukla yalnız erkekler tarafından amacının dışında kullanıldığı anlaşıldı. Teknoloji şirketleri, kadın sesi ile hizmet veren bu yazılımlarla sanal seks muhabbeti kurmaya çalışan erkeklerin sayısının bir hayli fazla olduğunu söyledi.

Robin isimli sanal asistanın yaratıcısı olan Robin Labs'ın CEO'larından Ilya Eckstein, özellikle gençler, kamyon ve taksi şöförlüğü gibi meslek dallarında çalışan kişilerin sanal asistanlarıyla günde 300'den fazla kez iletişim kurmaya çalıştığını belirtti. Eckstein, bu diyalogların cinsel içerikli talepler içerdiğini belirterek özellikle kız arkadaşı olmayan yalnız erkeklerin bu sanal asistanlara karşı duygular bile besleyebildiklerini söyledi.

“Seks kölesi fantezisi kuruyorlar”

Quartz'a da ayrıca açıklama yapan Eckstein, pek çok dilde konuşabilen, soruları yanıtlayan ve mikro bazda birer yapay zeka olan bu sanal asistanlarla bir nevi flört eden kişilerin, bilinçaltlarında aslında her dediklerini yapan bir kız arkadaş, hatta seks kölesi fantezisi güttüklerinden bahsetti.

Eckstein, kendi sanal asistanlarıyla girilen etkileşimlerin yüzde 5'inin cinsel içerikli olduğunu, konuşma başlatanların üçte birinin ise bunu hiçbir sebep yokken, sadece konuşma ihtiyacı ile yaptıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Microsoft'un Cortana isimli sanal asistanının mucidi olan Deborah Harrison, bu yılın başlarında düzenlenen 'Sanal Asistanlar Zirvesi'nde, ilk zamanlar yapılan etkileşimlerin önemli bir kısımının cinsel içerikli olduğunu söylemişti. Harrison, "Telefonlarını alır almaz sanal asistanla cinsel muhabbete girmeye ve ona cinsel hayatıyla ilgili sorular sormaya başlıyorlar" demişti.