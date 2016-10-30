Kamerayı fark etmedi, müşterisiyle seks yaptı

Tayland'ın kuzeydoğusunda bir garson, müşterisiyle koltukta seks yaparken restoranın kameraları tarafından görüntülendi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Tayland'da bir restorantta meydana gelen olayda garson kadın, müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken restoranın kapalı devre kamera sistemine yakalanıyor.



Olaydan sonra görüntüler çalışanlardan biri tarafından sosyal medyaya sızdırıldı. Daha önce de bu tür vakaların meydana geldiği öğrenilen restorantta, bir kadının sevgilisiyle seks yaparken yakalandığı ve polisin arandığı söylendi.

