T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kamerayı fark etmedi, müşterisiyle seks yaptı

Olaydan sonra görüntüler çalışanlardan biri tarafından sosyal medyaya sızdırıldı

30 Ekim 2016 23:17

Tayland'ın kuzeydoğusunda bir garson, müşterisiyle koltukta seks yaparken restoranın kameraları tarafından görüntülendi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Tayland'da bir restorantta meydana gelen olayda garson kadın, müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken restoranın kapalı devre kamera sistemine yakalanıyor.
  
Olaydan sonra görüntüler çalışanlardan biri tarafından sosyal medyaya sızdırıldı. Daha önce de bu tür vakaların meydana geldiği öğrenilen restorantta, bir kadının sevgilisiyle seks yaparken yakalandığı ve polisin arandığı söylendi.
 

ETİKETLER

seksgarson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24