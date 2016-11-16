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Yaşam

Sarılmak da sekse dahil: Cinsel tatmin, sarılma süresi ile doğru orantılı

Seks sonrası yaşanılan yakınlık, kadınlar için ön sevişme kadar önemli

16 Kasım 2016 01:17

Kanada Cinsiyet Bilgisi ve Eğitim Konseyi’nin Trojan kondom firmasıyla beraber gerçekleştirdiği ankete göre seks sonrası sarılmak ve flört etmek kadınların daha fazlasını istemesini sağlıyor.

Men's Health'de yer alan habere göre, bilimsel yayınlarda kullanılması için incelenen ankette 2,400 Kanadalı son sevişmelerini değerlendirdi. Seks sonrası 6 ila 10 dakika arası sarılan kadınlardan yüzde 71’i sevişmelerini değerlendirdiklerinde “çok zevkli” buluyorlar. Daha az sarılan kadınlarda ise bu oran yüzde 41.

Araştırmacılardan, University of Guelph’da cinsellik konusunda çalışan Prof. Dr. Robin Milhausen’a göre seks sonrası yaşanılan yakınlık, kadınlar için ön sevişme kadar önemli.

Milhausen’a göre bunun sebebi kadınların (ve erkeklerin de) seks sonrası vücutlarının oksitosin(bağlanma hormonu) ile dolu olması ve sevgi, şefkat gibi duyguları aramaları.

Ayrıca kadınlar seksten sonra daha savunmasız hissederler. Yatakta ona göstereceğiniz birkaç dakikalık şefkat, onu önemsediğinizi gösterecektir.

“İlişkinizi geliştirmek için yapabileceğiniz en kolay şeylerden biri bu. Fakat bu kadar önemli olmasına rağmen, çoğu zaman erkekler tarafından önemsenmiyor.”

Araştırmadaki çoğu kişi bu 6 dakikalık sınırı aşamıyor: Katılımcıların yüzde 16’sı hiç sarılmazken, yüzde 36’sı 5 dakikanın altında tutuyor.

Millhausen’in tavsiyesi bir sonraki sevişmenizden sonra partnerinizi yanınıza çekip sarılmanız ve göğsünüze yatırmanız.

En az 6 dakika boyunca saçlarını okşayın, sırtını ovun, alnından ve yanaklarından öpün. Ona beraber olmanın ve vakit geçirmenin ne kadar iyi hissettirdiğini ifade edin.

 

Peki erkeklerde durum ne?

 

Araştırmaya göre sarılmak erkeklerde de tatmini artırıyor. Millhausen’e göre sarılmak partnerinizi ilişkide daha mutlu kılacağı için, yakın gelecekte daha fazla seks yapmak isteyecektir.

 

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