Türkiye Barolar Birliği: Tüm barolara çağrı çıkarttık, en geç yarın hepimiz Diyarbakır'da olacağız

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde basın açıklamasının ardından Diyarbakır Baro Başkanı çıkan çatışmada Tahir Elçi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Efkan Ala, olay yerindeki polislere bir araçtan ateş açıldığını ve sonrasında çıkan çatışmada Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiğini söylerken, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü Tahir Elçi'ye suikast düzenlendiğini söyledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu "Derhal Diyarbakır’a hareket ediyoruz, tüm baro başkanlarımıza çağrı çıkarttık. En geç yarın tüm Barolar Diyarbakır’da toplanacak" dedi.

Diyarbakır Barosu tarafından Yenikapı Sokak'ta daha önce zarar gören Dört Ayaklı Minare önünde konuya ilişkin düzenlenen basın açıklamasının ardından Tahir Elçi'ye saldırı düzenlendi. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Elçi hayatını kaybetti. Elçi'nin başından tek kurşunla vurulduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerince karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Gruptakiler ve basın mensupları, çatışma nedeniyle çevredeki binalara sığındı. Çatışma sırasında bir polis hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Korkunç bir olay. Öncelikle ne kadar büyük bir şok, üzüntü içinde olduğumuzu tahmin edersiniz. Derhal Diyarbakır’a hareket ediyoruz, tüm Baro başkanlarımıza çağrı çıkarttık. En geç yarın tüm barolar Diyarbakır’da toplanacak. Bu kurşun Türkiye’ye, birliğimize beraberliğimize sıkıldı. Tahir Elçi ile her konuda aynı düşünmek zorunda değil kimse, ama Tahir Elçi, taban tabana görüşü zıt olan arkadaşlarca bile bir kardeş gibi sevilen birisidir. Acımızı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Onu öldürenler, Türkiye’yi hedef almıştır. Bu doğrudan doğruya, birliğimize beraberliğimize yöneltilmiştir.”



