T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tahir Elçi'nin ölüm haberini alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ağlamaktan konuşamadı

Diyarbakır'da basın açıklaması yapan Baro Başkanı Tahir Elçi, bugün silahlı saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti

28 Kasım 2015 14:50

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından kendisi de daha önce Diyarbakır Barosu Başkanlığı görevinde bulunmuş olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ağlamaktan konuşamadı. Diyarbakır'daki saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Efkan Ala, olay yerindeki polislere bir araçtan ateş açıldığını ve sonrasında çıkan çatışmada Elçi'nin hayatını kaybettiğini söylerken, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü suikast sonucu öldürüldüğünü ileri sürdü.

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre; Tanrıkulu, Elçi'nin öldürüldüğüne ilişkin haberi, uçaktan iner inmez aldı. Hemen ardından Hürriyet'in telefonla ulaştığı Tanrıkulu, telefonda ağlamaktan konuşamadı.

 

Pervin Buldan: Ne olduğunu anlayama çalışıyoruz

 

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ise, Elçi'ye yönelik saldırı konusunda "tam olarak ne olduğunu anlamış değiliz. Arkadaşlarımız hastanede, kendilerinden haber almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Buldan, Ankara'daki HDP milletvekilleri ile acil bir toplantı yaparak, durumu değerlendireceklerini, ayrıntılı açıklamayı daha sonra yapacaklarını da söyledi.

ETİKETLER

sezgin tanrıkulutahir elçichpsilahlısaldırı

İlgili Haberler

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürüldü!

Başbakan Davutoğlu, iki ihtimal sıraladı; suikast veya Elçi'nin iki ateş arasında kalması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24