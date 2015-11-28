Tahir Elçi'nin ölüm haberini alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ağlamaktan konuşamadı

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından kendisi de daha önce Diyarbakır Barosu Başkanlığı görevinde bulunmuş olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ağlamaktan konuşamadı. Diyarbakır'daki saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Efkan Ala, olay yerindeki polislere bir araçtan ateş açıldığını ve sonrasında çıkan çatışmada Elçi'nin hayatını kaybettiğini söylerken, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü suikast sonucu öldürüldüğünü ileri sürdü.

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre; Tanrıkulu, Elçi'nin öldürüldüğüne ilişkin haberi, uçaktan iner inmez aldı. Hemen ardından Hürriyet'in telefonla ulaştığı Tanrıkulu, telefonda ağlamaktan konuşamadı.

Pervin Buldan: Ne olduğunu anlayama çalışıyoruz

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ise, Elçi'ye yönelik saldırı konusunda "tam olarak ne olduğunu anlamış değiliz. Arkadaşlarımız hastanede, kendilerinden haber almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Buldan, Ankara'daki HDP milletvekilleri ile acil bir toplantı yaparak, durumu değerlendireceklerini, ayrıntılı açıklamayı daha sonra yapacaklarını da söyledi.