Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürüldü!

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, basın açıklaması yaptıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Elçi, başına isabet eden tek kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Ön otopsi raporunda Elçi'nin ölümüne ensesinden giren tek kurşunun sol gözünden çıkmasının neden olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptıkları ortak açıklamada "Elçi'nin çatışma esnasında öldürüldüğü" söyledi.

Efkan Ala, olayın gerçekleşme sürecini şöyle özetledi:

"Saat 11 sularında Diyarbakır Barosu tarafından basın açıklaması yapıldığı anda bir araç içerisinde güvenlik görevlilerimize silahlı saldırıda bulunumuştur. Saldırılarda bir polis memuruz şehit olmuş, biri ağır iki polis memuru yaralanmıştır. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıkmıştır. Çatışma sırasında olay yerinde Sayın Tahir Elçi maalesef hayatını kaybetmiş, bir basın mensubu da yaralanmıştır."

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Elçi'nin öldürülmesinde iki ihtimal olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Birinci ihtimal Sayın Elçi’ye suikast düzenlenmiş olması. İkinci ihtimal, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Sayın Elçi’nin hayatını kaybetmesi" dedi.

Dört Ayaklı Minare'ye kurşunları eleştirirken...

Elçi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendeklerin kazılı bulunduğu Balıkçılarbaşı semtindeki tarihi Dört Ayaklı Minare’nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle basın açıklaması yaparken öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı muhabari Felat Bozaraslan, ateş eden kişinin sakallı olduğunu aktarırken Elçi'nin hedef alınarak ateş edildiğini ileri sürdü. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de IMC TV'ye yaptığı açıklamada, Elçi'nin doğrudan hedef alındığını ve planlı bir suikast sonucu öldürüldüğünü öne sürdü.

Hükümet tarafından saat 14.00 sularında yapılan açıklamalarda ise Elçi'nin çatışmada öldürüldüğü belirtildi. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Elçi'nin katıldığı basın açıklaması sırasında bir araç içerisinde güvenlik görevlilerine silahlı saldırı olduğunu, Elçi'nin de saldırı ardından güvenlik güçleriyle PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada öldürüldüğü aktardı.Ala, çatışmada, bir polisin de hayatını kaybettiğini belirtti. Çatışmada, 11 kişinin yaralandığı öğrenilirken Anadolu Ajansı muhabiri Aziz Aslan’ın da kolundan yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır Barosu'na kayıtlı neredeyse tüm avukatlar, Elçi'nin cenazesinin bulunduğu Selahaddin Eyyübi Hastanesi'ne gitti. Suriçi'nde patlama ve çatışma sesleri gelmeye devam ederken Elçi'nin bedeninin bulunduğu morgun önünde, 5 bine yakın kişi buluştu. Morga gelenler arasında HDP Eş Genel

Başkanı Selahattin Demirtaş da bulunuyor.

Cenaze ne zaman, nereden kaldırılacak?

Tahir Elçi, yarın toprağa verilecek. Elçi'nin Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nden saat 10.00'da alınacak cenazesi Koşuyolu Parkı'na getirilecek. Elçi, burada saat 11.00'de yapılacak törenin ardından Bağlar İlçesi'ndeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ön otopsi tamamlandı

Ön otopsi raporunda Elçi'nin arkadan vurulduğu belirtildi. Enseden giren tek kurşunun sol gözden çıktığı ifade edildi.

İşte Tahir Elçi'ye yapılan ön otopsinin tutanakları

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Saldırının ardından Sur ilçesinde 13:00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Erdoğan: Terörle mücadelenin

ne kadar doğru olduğunu gösterdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sırada tek kurşunla öldürülmesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Erdoğan, Balıkesir'de yaptığı mitingde "Az önce Diyarbakır'da yaşanan bir çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldüğünü, bir polisimizin de şehitolduğunu öğrendim. Diyarbakır'daki çatışmada hayatını kaybeden Tahir Elçi'ye ve polisimize rahmet, yaralananlara acil şifalar diyorum. Bu olay terörle mücadele kararlılığının ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Burada yılmak yok, yorulmak yok" ifadesini kullandı.