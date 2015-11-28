İçişleri Bakanı Ala: Tahir Elçi çatışmada hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Ala, Diyarbakır Barosu tarafından yapılan basın açıklaması sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldığını, Tahir Elçi'nin çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu. Ala, olayda çıkan çatışmalardan bir polis memurunun şehit olduğunu ve bir gazetecinin de yaralandığını ifade etti. Ala olayı araştırmak üzere ikisi mülkiye başmüfettişi, toplam dört müffettişin görevlendirildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Bozdağ ise "Bu saldırı sadece polisimize, sadece baro başkanımıza yönelik bir saldırı değil, birliğimize, milletimize yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Efkan Ala: Elçi, çatışmada hayatını kaybetti

Efkan Ala'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Saat 11 sularında Diyarbakır barosu tarafından basın açıklaması yapıldığı anda bir araç içerisinde güvenlik görevlilerimize silahlı saldırıda bulunulmuştur.

Saldırılarda bir polis memuruz şehit olmuş, biri ağır 2 polis memuru yaralanmıştır. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıkmıştır. Çatışma sırasında olay yerinde Sayın Tahir Elçi maalesef hayatını kaybetmiş, bir basın mensubu da yaralanmıştır. Olayda hayatını kaybeden şehidimize Allah’tan rahmet, başta ailesi milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, hukuk camiasına ve barolar birliği’ne başsağlığı dilerim.

Tarafımdan olayı bütün yönleriyle incelemek üzere ikisi mülkiye başmüfettişi, toplam dört müffettiş görevlendirilmiştir. Olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulacaktır. Saldırı milletimizin birliği ve bütünlüğüne yöneliktir. Tekrar milletimize başsağlığı diliyorum.

Bekir Bozdağ: Adli ve idari tahkikat sürdürülüyor

"Bu saldırı sadece polisimize, sadece baro başkanımıza yönelik bir saldırı değil, birliğimize, milletimize yönelik bir saldırıdır" ifadesini kullanan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şehidimize ve çatışma sırasında hayatını kaybeden merhum Tahir Elçi’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Sabır diliyorum. Sayın Bakanımız ifade etti, adli ve idari tahkikat bütün boyutlarıyla sürdürülüyor. Baro Başkanı'nın ailesi ve temsilcileri bulunduğu ortamda otopsi işlemleri devam etmektedir. Olay yeri araştırması devam etmektedir. Adli ve idari soruşturmanın sonuçlarını beklemek, buna göre değerlendirmeler yapmak daha doğru olacaktır. Şu anda bir değerlendirme yapmak bizi yanlışa sürükleyecektir. Bu saldırı sadece polisimize, sadece baro başkanımıza yönelik bir saldırı değil, birliğimize, milletimize yönelik bir saldırıdır. İnşallah yakında, bütün boyutlarıyla konu aydınlatılacaktır."