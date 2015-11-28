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İşte Tahir Elçi'nin ön otopsi raporu

Raporda, "Enseden sıkılan kurşun Elçi'nin sol gözünün üstünden çıktı" denildi

28 Kasım 2015 17:41

Veysi Polat

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından yapılan ön otopsi raporu açıklandı. Raporda, "Enseden sıkılan kurşun Elçi'nin sol gözünün üstünden çıktı" denildi.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi basınj açıklaması yaptıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Elçi, başına isabet eden tek kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Ön otopsi raporunda Elçi'nin ölümüne ensesinden giren tek kurşunun sol gözünden çıkmasının neden olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptıkları ortak açıklamada "Elçi'nin çatışma esnasında öldürüldüğü" söyledi.

İşte Tahir Elçi'nin ön otopsi raporu:

 

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