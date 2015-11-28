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DHA muhabiri, Tahir Elçi'nin vurulma anını anlattı

“Minarenin önünde bir ceset vardı, Tahir Elçi olduğunu tahmin etmedik…”

28 Kasım 2015 17:24

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin basın açıklaması yaptıktan sonra silahlı saldırıya uğramasını  Doğan Haber Ajansı muhabiri Ramazan Yavuz anlattı. Yavuz, “Minarenin önünde bir ceset vardı, Tahir Elçi olduğunu tahmin etmedik…” dedi.

Yavuz, yaşanan çatışmayı anlatırken, "Baro, açıklama yaptı ve 10 dakika kadar sürdü. Biter bitmez, Tahir Elçi avukatlarla beraber  döviz bırakıyordu. O sırada caddeden silah sesleri geldi. Herkes panikledi, biz caminin duvarının dibine çöktük. Caddeden bir kişi elinde bir tabancayla koşmaya başladı. Yanımızdaki polisler de ne olduğunu anlamadı. Minarenin önünde bir ceset vardı, Tahir Elçi olduğunu tahmin etmedik… Beyaz ceket giyen tek kişinin o olduğunu fark edince o olduğunu anladık" dedi.

Ramazan Yavuz'un CNN Türk'e yaptığı açıklamanın videosu şöyle:

 

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