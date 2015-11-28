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Kılıçdaroğlu: Tahir Elçi'yi ve polisimizi katleden güçler hesap vermelidir

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, bugün düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

28 Kasım 2015 17:13

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tahir Elçi'yi ve polisimizi katleden güçler hesap vermelidir" dedi. Olayla ilgili hükümet, Elçi'nin çıkan çatışmada öldüğünü belirtirken HDP, planlı bir suikast sonucu öldürüldüğünü savundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da çıkan çatışmada Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi hakkında "'Çatışma istemiyoruz' diye haykırmanın karşılığı ölüm olmamalıydı. Tahir Elçi'yi polisimizi katleden güçler hesap vermelidir" dedi.

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