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Tahir Elçi cinayeti için valilikten açıklama: Soruşturma açıldı, detaylar paylaşılacak

Elçi, "savaşlar, çatışmalar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz" dedikten sonra öldürüldü

28 Kasım 2015 15:48

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinden sonra Diyarbakır Valiliği, soruşturma açıldığı ve detayların paylaşılacağını söyledi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

”İlimiz Sur İlçesi Dört Ayaklı Minare civarında Diyarbakır Barosu tarafından bir basın açıklaması programı yapıldığı esnada güvenlik görevlilerimize saldırıda bulunulmuş; bu saldırıda 1 polis memurumuz şehit olmuş, 2 polis memurumuz da yaralanmıştır. Olay sırasında ve akabinde aynı yerde meydana gelen çatışmada, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir ELÇİ hayatını yitirmiştir. Konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmış olup konunun detayları incelenmektedir. Konuyla ilgili detaylı açıklama kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır.”

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